AMLO dice que buscan acusarlo por declaraciones electorales y operar en tribunales

El Presidente cuestionó que ya no pueda hablar del proceso electoral, pues no tiene el “derecho de réplica”, ya que le impondrían infracciones.

Ciudad de México, 12 de marzo (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró esta mañana que hay una guerra sucia en su contra en el contexto de las elecciones presidenciales, y que el Poder Judicial buscará acusarlo por sus intervenciones públicas para operar en tribunales la posibilidad de un “golpe blando”.

“Sin duda es una guerra sucia que tiene como fondo la elección. Nunca había visto a los jueces tan activos: ya no puedo hablar de ciertos periodistas, los jueces me lo prohibieron, tampoco de una señora que no puedo hablar. Piden que borre unos tuiters (sic) pasados. Fueron jueces del Poder Judicial, incluso todavía están por notificarme, o ya me notificaron, que no hable nada del proceso electoral, con la amenaza de que van a levantar un listado de todas las supuestas infracciones que yo cometa, para darle valor o utilizarlas en el momento de la calificación de la elección”, explicó en su conferencia matutina de este martes desde Palacio Nacional.

“No sé qué encuestas están viendo, qué opina la gente que los traen así, están nerviosos. ¿Van a dar un golpe de Estado técnico? ¿Van a hacer un fraude electoral desde tribunales del Poder Judicial?”, cuestionó.

Además, dijo que estaban “tramando” y defendió su libertad de responder “a las calumnias”. ¿y mis libertades? ¿Cuáles son sus fundamentos? Ellos pueden calumniar libremente y yo no puedo ejercer mi derecho de réplica, mi libertad. O mis funciones como Presidente, tengo que garantizar que el país se desenvuelva en un ambiente de justicia, de legalidad, de democracia, pero así están”, respondió.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es el órgano encargado de calificar las elecciones para Presidenta o Presidente de la República, de acuerdo con la reforma constitucional del Código Federal Electoral, según el decreto de 29 de diciembre publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de febrero de 1987.