Intelectuales: La presión de AMLO sobre los medios es igual a la del antiguo régimen

Ciudad de México, 11 de marzo (SinEmbargo).- Un grupo de intelectuales ha acusado una insuficiencia en la equidad de cobertura de los medios de las candidaturas presidenciales que se disputarán este año la Presidencia de la República.

A través de una carta firmada por varios intelectuales afines a la oposición al Gobierno actual, señalaron al Presidente Andrés Manuel López Obrador ya que, a través de su discurso del “cerco mediático en su contra y la hostilidad que, afirma, recibe por la mayoría de los medios de comunicación”, es parte de lo que señalan como una presión semejante al del antiguo sistema político en el país.

Para el caso de la radio y la televisión, apuntan, es “particularmente grave”, ya que afirman que son los medios que llegan a un mayor público. Es ante esto que los firmantes de la carta demandaron que en los canales estelares de la televisión abierta y en horarios de máxima audiencia se den iguales espacios de calidad tanto a Claudia Sheinbaum Pardo como a Xóchitl Gálvez Ruiz, tanto en cobertura como en entrevistas.

Con esta propuesta, afirman, la ciudadanía podrá tener mejor herramientas para conocer “de primera mano qué representa cada una de ellas” y así, estar en “condición de decidir responsablemente su voto”.

La carta fue firmada por escritores e intelectuales como Ángeles Mastretta, Héctor Aguilar Camín, Enrique Krauze, Héctor de Mauleón, Fernanda Solórzano, Jorge G. Castañeda, Federico Reyes Heroles, José Ramón Cossío, Rafael Pérez Gay, entre otros.

Esta mañana, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la derecha mexicana emplea “provocadores” para manipular, en la misma posición en que ha incluido al propio sector intelectual opositora a su Gobierno.

Durante la conferencia de prensa de este lunes, el mandatario se refirió exactamente a los comentarios de Cayetana Álvarez de Toledo, Diputada española del Grupo Parlamentario Popular y marquesa de derechas, quien durante el Festival de las Ideas —organizado por el Centro Ricardo B. Salinas Pliego— criticó la política de seguridad de la actual Administración.

“Le dieron una gran difusión [a Cayetana Álvarez de Toledo] los conservadores, vino a hablar mal de mí, la verdad es un timbre de orgullo porque la verdad esta joven señora pertenece a la ultraderecha. No, más, a la derecha de Iberdrola, y va a continuar esto, pero tampoco debe extrañarnos, esto es así, son las elecciones, hay muchísimo dinero de por medio”, comentó el Presidente.

Cayetana Álvarez de Toledo, exvocera del partido de la derecha española, posición de la que fue cesada en 2020 por las críticas hacia los suyos, criticó en su discurso, pronunciado en Auditorio Metropolitano de Puebla, al Presidente Andrés Manuel López Obrador. Por ejemplo, sostuvo, que el país “está siendo tomado por el crimen organizado por la complacencia de quienes debieran defenderlo; ‘abrazos no balazos’, o más bien abrazos a los que dan balazos, el eslogan es bonito, pero el resultado es catastrófico para la democracia y sobre todo para los jóvenes”.

Posteriormente añadió: “Llaman política de abrazos lo que no es más una mezcla letal de incapacidad y connivencia, y dicen que no hay alternativa, quiero decir que sí la hay, México no está condenado a sufrir más de 30 mil asesinatos al año, a ser el cortijo de los cárteles, a mutar a ser un narcoestado”.