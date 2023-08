La élite intelectual y académica acusa a SEP de “crimen contra la Nación” por libros

Las y los firmantes acusaron a la SEP de difuminar la lectura, la escritura y las matemáticas a las y los niños, por la falta de objetivos, métodos de enseñanza y materiales.

Ciudad de México, 8 de agosto (SinEmbargo).- La élite intelectual y académica acusó esta mañana a la Secretaría de Educación Pública (SEP) de cometer un “crimen contra la Nación” por la edición de los nuevos Libros de Texto Gratuitos, destinados a la educación básica para el próximo ciclo escolar.

Más de 250 miembros de la academia y de la élite intelectual firmaron un documento compartido en redes sociales, en el que señalaron que la actual administración de Andrés Manuel López Obrador viola el mandato de suspensión dictado por un Juez, y denunciaron que los Libros de Texto no fueron puestos en discusión o consulta pública.

“El Gobierno federal está a punto de consumar un nuevo crimen contra la Nación. En poco tiempo, violando el mandato de suspensión dictado por un Juez, se impondrán en las escuelas primarias libros de texto que no se fundan en programas de estudio oficiales. En ningún caso estos libros han sido sometidos a discusión o consulta pública y que se busca imponer sin que los maestros hayan recibido la capacitación necesaria para aplicarlos”, escribieron.

Al PUEBLO DE MÉXICO El gobierno federal está a punto de consumar un nuevo crimen contra la nación. En poco tiempo, violando el mandato de suspensión dictado por un juez, se impondrán en las escuelas primarias libros de texto que no se fundan en programas de estudio oficiales. En… pic.twitter.com/MDB6ytEZol — Emilio Álvarez Icaza Longoria (@EmilioAlvarezI) August 8, 2023

Las y los firmantes enumeraron ocho problemáticas que encuentran con los nuevos Libros de Texto, en donde destacaron el cambio de una educación individual por una “educación popular”, en la que “las ciencias deberán subordinarse ante las creencias de la comunidad, sean racionales, supersticiones, religiosas o mágicas”.

Asimismo, señalaron que la lectura, la escritura y las matemáticas “quedan difuminadas, sin objetivos, métodos de enseñanza ni materiales que las apoyen”.

“Con los nuevos libros de texto de la primaria, se pretende desaparecer asignaturas como Matemáticas, Lengua Española, Física, Biología, Formación Cívica y Ética, Historia y Geografía, de modo que los alumnos no podrán adquirir el dominio del razonamiento lógico-deductivo y el aprendizaje oral y escrito del español, que es la lengua que habla el 97 por ciento de la población mexicana”, añadieron.

Otro de los puntos que criticaron de los nuevos Libros de Texto Gratuitos fue que en ellos “se presenta a México, no como un país libre y democrático, sino como un país atrasado y colonizado por el imperialismo europeo, colonización que se materializa cuando la escuela transmite la cultura universal”.

“En vez de cultura universal, la escuela, dice la SEP, debe dar preeminencia a la cultura de las comunidades locales (barrios populares, rancherías). La educación, propone, no debe educar para adaptar al niño a la sociedad, sino para transformar a esa sociedad”, agregaron.

Finalmente, concluyeron que los Libros de Texto presentan una “visión doctrinaria, anti-moderna, que se opone a las instituciones democráticas”, pues conducen “a que la educación incurra en un relativismo cognitivo y en un relativismo moral que, podemos anticipar, tendrá a la larga efectos desastrosos para la Nación mexicana”.

Además, de las y los académicos y de la élite intelectual, dentro del listado de las personas firmantes se encuentran políticas y políticos como Rosario Robles Berlanga, Claudia Ruiz Massieu, Gustavo Madero Muñoz, Jorge Castañeda Gutman, José Ramón Cossío Díaz.

También se encuentran los exintegrantes del Instituto Nacional Electoral (INE): Edmundo Jacobo Molina, Ciro Murayama, José Woldenberg; así como el magnate Claudio X. González Guajardo, creador de la alianza Va por México -que conjunta al PRI, PAN y PRD- y que ahora se nombra Frente Amplio por México.

AMLO ENFRENTARÁ A GOBIERNOS QUE SE OPONEN A DISTRIBUCIÓN DE LIBROS

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró la mañana de este martes que se enfrentará de manera legal a la y los gobernadores de las cuatro entidades del país que han anunciado que no distribuirán los Libros de Texto Gratuitos en las escuelas públicas, ya que se trata de “un acto anticonstitucional”.

“Pues sería una actitud contraria a la Constitución, sería un acto anticonstitucional; pero también, como están los jueces, los magistrados y los ministros, todo puede suceder”, dijo luego de ser cuestionado por la decisión que tomaron los gobiernos de Chihuahua, Coahuila, Guanajuato y Jalisco en medio de la polémica desatada por una campaña contra los materiales educativos.

López Obrador afirmó que se van a responder todos los recursos legales que se interpongan. “Se va a actuar. Pero también una vez que se conozcan los contenidos de los Libros de Texto; vamos a escuchar a la gente de Guanajuato, de Chihuahua, a la gente de Coahuila, porque los gobernadores y la Gobernadora de Chihuahua están actuando de manera sectaria y politiquera, y en la democracia manda el pueblo y hay que gobernar obedeciendo”, destacó.

CUATRO ESTADOS SE OPONEN

El Gobierno de Jalisco decidió no distribuir los Libros de Texto Gratuitos elaborados por la SEP federal hasta que no exista una resolución judicial definitiva que establezca si deben o no entregarse a las y los estudiantes de educación básica, según informó ayer el Gobernador Enrique Alfaro Ramírez.

Durante una conferencia de prensa, el mandatario jalisciense descartó que el problema con los Libros de Texto federales estuviera relacionado con supuestos adoctrinamientos o imposiciones políticas, sino a un proceso administrativo irregular, ya que, según él, se imprimieron sin que primero fueran publicados los programas escolares.

Por otro lado, la Gobernadora María Eugenia Campos reiteró el pasado 5 de agosto que en Chihuahua ya se han promovido dos amparos por parte de civiles para evitar la distribución de lo que llamó “libros de texto basura”, por lo que no se permitirá que lleguen a las aulas.

Asimismo, los gobiernos de Guanajuato y Coahuila frenaron la distribución de los libros de texto gratuitos propuestos por la SEP, sin embargo, entregarán cuadernillos alternos para que el personal docente se guíe en las clases.