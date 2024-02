AMLO: Estoy tranquilo, voy a entregar la banda a una señora... que se llama justicia

Además, rechazó de nuevo la posibilidad de quedarse en el poder. “Yo ya me retiro, soy maderista, acuérdense: ‘Sufragio efectivo, no reelección’”, dijo, en referencia al famoso lema de Francisco I. Madero.

Ciudad de México, 17 de febrero (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este sábado que entregará el poder, en septiembre próximo, a alguien “que piensa como yo”, pero sin decir el nombre de Claudia Sheinbaum, la virtual candidata presidencial de Morena, y simplemente se refirió a que el porvenir vendrá acompañado de una “señora… que se llama justicia”.

“No se preocupen, no hay nada qué temer”, dijo ante los asistentes a su evento para presentar los programas para el Bienestar, desde Zihuatanejo, Guerrero. “Se los digo de manera sincera, estoy contento, estoy tranquilo”, completó, también en referencia a que sus programas sociales continuarán el próximo sexenio.

“Yo ya termino mi ciclo, me voy a jubilar, pero el futuro, el porvenir, viene acompañado de una señora… que se llama justicia”, tanteó, con una pausa, evitando referirse directamente a nadie, mientras en el público la gente cantaba: “Claudia, Claudia”, por la candidata del oficialismo, que es favorita en las encuestas por encima de la opositora Xóchitl Gálvez.

“No puedo decir más. Estoy muy contento, voy a entregar la banda presidencial a alguien que piensa como yo”, añadió, en una referencia mucho menos sutil que la anterior, pero de nuevo sin referirse por nombre a ninguna candidata.

Además, rechazó de nuevo la posibilidad de quedarse en el poder. “Yo ya me retiro, soy maderista, acuérdense: ‘Sufragio efectivo, no reelección’”, dijo, en referencia al famoso lema de Francisco I. Madero. “Además, esto aplica en todo: no hay que tenerle mucho cariño, no hay que tenerle mucho apego, ni al poder ni al dinero”, concluyó.

SHEINBAUM, FAVORITA EN LAS ENCUESTAS

La candidata oficialista es la favorita clara de las encuestas. De acuerdo con De las Heras, en un ejercicio de mediados de enero, la ventaja que mantiene la virtual candidata de Morena a la Presidencia de la República en 2024, es de 30 puntos sobre Xóchitl Gálvez.

A principios de febrero, Sheinbaum seguía al frente de la preferencia de voto en las próximas elecciones del 2 de junio, según reveló la encuesta de Covarrubias y Asociados para el diario Heraldo Media Group.

La última encuesta del periódico Reforma, de la misma primera semana de febrero, dio a conocer que Sheinbaum arrasa en Jalisco por más de 40 puntos porcentuales la carrera presidencial sobre la candidata del Frente Amplio por México, y que Jorge Álvarez Máynez, de Movimiento Ciudadano (MC), se queda en un tercer sitio.

AMLO ENLISTA INTENTOS FALLIDOS DE QUEDARSE EN EL PODER

López Obrador ha reiterado que se jubilará una vez que se termine su sexenio, y enlistó algunos casos de la política mexicana donde expresidentes han extendido su mandato. “Son seis años. Eso no lo han entendido algunos expresidentes, que ya les tocó su tiempo y quieren seguir. Entonces yo me voy a retirar, yo me jubilo. Yo no quiero ser jefe máximo, ni líder moral, ni caudillo, ni mucho menos cacique. Yo ya termino mi ciclo”, dijo.

“El caso es cuatro años y ya regresó Porfirio [Díaz]. En ese entonces se casó con Carmelita [Romero Rubio] y se fue a Nueva York de luna de miel, pero no tardó mucho porque su compadre [Manuel González] se le quería quedar. Cuatro años. Luego, ya se queda él. Es una dictadura”, contó.

“Luego, está el caso del General [Álvaro] Obregón, acuérdense de la reelección, en qué termina. Luego, está el caso del General [Plutarco Elías] Calles. ¿En qué termina? Y luego ya se establece el respeto al Presidente en turno”, agregó.

López Obrador ha dicho en reiteradas ocasiones que después de su sexenio se retirará de la política, y que no aceptará invitaciones a eventos o conferencias, y que borrará sus redes sociales, y se dedicará a leer y escribir en su rancho en Palenque, Chiapas.