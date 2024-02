AMLO quería a Sheinbaum como su coordinadora en 2018. Pero no quiso. “Se puso triste”

López Obrador tenía previsto que Claudia Sheinbaum fuera su Secretaria de Gobernación, pero ella expresó su deseo de contender por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México en vez, recuerda el Presidente en su libro Gracias.

Ciudad de México, 9 de febrero (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador revela en su libro Gracias (Planeta) que en 2018 le ofreció a Claudia Sheinbaum ser la coordinadora de su campaña para, al ganar, designarla como la primera mujer Secretaria de Gobernación, pero ella prefirió buscar la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

“En 2018, yo quería que fuera la jefa de la campaña presidencial, porque demás de ayudarme en eso, pensábamos que íbamos a ganar y sería la primera mujer Secretaria de Gobernación. Lo comenté con ella, pero desde que se lo dije, en vez de alegrarse se puso triste”, escribe López Obrador.

“Le pregunté qué pensaba y contestó que ella quería contender al interior de Morena por la candidatura para Jefa de Gobierno; le respondí que lo sopesara, porque Ricardo Monreal estaba bien posesionado y podía ganarle la encuesta”.

“Al final, como es un poco terca o, para decirlo con elegancia, perseverante, como ya saben quién, decidió participar en la contienda interna y la ganó, al igual que la elección constitucional para Jefa de Gobierno”.

Añade López Obrador:

“Sostengo que actuó bien en este encargo; baste decir que su Gobierno ha sido el que más ha disminuido la delincuencia en los últimos treinta años en la Ciudad de México. Además, es sensible, incapaz de cometer una injusticia y, sobre todo, repito, es honesta. En fin, estoy contento, no sólo porque es muy probable que el pueblo decida a favor de que continúe la Cuarta Transformación, sino, sobre todo, porque no habrá desviaciones y se mantendrá el compromiso de atender con prioridad a los más necesitados y bajo los principios de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo”.

