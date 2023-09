VIDEO: AMLO narra cómo conoció a Claudia Sheinbaum y cómo veía EU la sucesión de 1994

El Presidente compartió que en un viaje que realizó a Washington cuenta de que había “mucho ‘salinismo'” en los funcionarios del Gobierno estadounidense, incluso más que en México, según dijo.

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 19 de septiembre (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador contó esta mañana cómo conoció a Claudia Sheinbaum Pardo, la Coordinadora Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación y virtual candidata presidencial de Morena, y cómo veía Estados Unidos la sucesión presidencial de Carlos Salinas de Gortari en 1994.

“La conozco de hace mucho tiempo. Les voy a contar cómo la conocí. Cuando [yo] llego al Gobierno de la Ciudad [de México] empiezo a integrar el equipo y necesitaba yo equilibrar que participaran hombres y mujeres, al final participaron más mujeres que hombres en el Gabinete, y tenía que nombrar a la Secretaria de Medio Ambiente, y un amigo muy cercano, Pepe Barberán, que era académico, me ayudaba mucho. […] Le pregunté que si conocía a alguien que pudiera ayudarnos a enfrentar el problema de las contingencias ambientales”, contó el mandatario.

“La contaminación me preocupaba, de modo que Barberán, que conocía a la mamá de Claudia [Sheinbaum], eran académicos los dos, me recomendó a Claudia y así la conocí. Lo primero que le dije fue: ‘Me vas a ayudar con lo de las contingencias’. [Ella dijo:] Sí, sí. Y salió muy buena porque en todo mi Gobierno sólo tuvimos dos de conciencia ambiental en todo el Gobierno. Además, ella creo lo de la separación de la basura orgánica y no orgánica, cuando estuvo en [la Secretaría de] Medio Ambiente, y ella creo también lo del Metrobús”, narró.

El mandatario también compartió que en un viaje a Washington, con funcionarios del Departamento de Estado resaltaron la labor del entonces Presidente Carlos Salinas de Gortari. “Había más ‘salinismo’ en Washington que en México, más en el Gobierno de Estados Unidos en ese entonces”, dijo.

En dicho encuentro recordó que le preguntaron sobre la sucesión presidencial de Salinas, cuando estaban en la pugna interna Manuel Camacho Solís, Luis Donaldo Colosio Murrieta y Pedro Aspe Armella.

López Obrador mencionó que opinaron que Colosio estaba “verde” y que Camacho “con la contaminación tiene”, pues en aquel entonces el tema de la contaminación en la capital era un problema y que fue cuando se instauraron los programas de No Circula; sin embargo, dijo que cuando hablaron de Aspe “se les iluminó la cara”, ya que era la continuidad de Salinas con la política neoliberal.

Por tal motivo señaló que no quería que en su Jefatura de Gobierno del entonces Distrito Federal, ahora Ciudad de México, hubiera problemas con las contingencias ambientales, por lo que pidió la recomendación a su amigo José Barberán, que derivó en su encuentro con Claudia Sheinbaum, quien laboraba en el Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y ya contaba con un doctorado en ingeniería en energía.