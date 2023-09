“Somos la esperanza”: Claudia lanza primer mensaje como líder de la izquierda (VIDEO)

Ciudad de México, 8 de septiembre (SinEmbargo).– Claudia Sheinbaum Pardo, la ganadora de la encuesta de Morena para la candidatura presidencial de 2024, emitió esta tarde su primer mensaje como nueva líder de la izquierda.

En un video de poco más de un minuto, la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México, dijo que compartía con la ciudadanía una “carta escrita con el corazón abierto”, en la que aseguró que el movimiento morenista es la lucha por los derechos y la esperanza que permanece.

Sheinbaum también afirmó que Morena es un movimiento plural, pero armonioso.

La virtual candidata de Morena comentó en su filme que quienes integran el movimiento, tanto simpatizantes como funcionarios, son hombres y mujeres libres que integran una misma causa.

SHEINBAUM SUSTITUYE A AMLO COMO LÍDER DEL MOVIMIENTO

Ayer, el Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien también es fundador movimiento que arrancó con el inicio del partido Morena en julio de 2014, pasó la batuta a Claudia Sheinbaum Pardo, virtual candidata presidencial por el partido gobernante y sus aliados para las elecciones del 2024.

La tarde del jueves 7 de septiembre, cientos de simpatizantes comenzaron a agruparse en las inmediaciones del restaurante “El Mayor”, ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad de México, y donde se dio entrega del bastón de mando que le fue entregado a López Obrador al comenzar su mandato en 2018.

Ante una aglomeración de representantes de medios de comunicación, Sheinbaum Pardo expuso: “Tomo este bastón de mando en representación de los valores más profundos de nuestra historia viva, de los pueblos indígenas. Lo tomo con orgullo, compromiso y humidad. Tengan la certeza que voy a estar a la altura de las circunstancias, que vamos a caminar juntas y juntos en unidad”.

Asimismo, reconoció el liderazgo del Presidente López Obrador durante su trayecto como fundador del movimiento de la Cuarta Transformación. “Estamos orgullosos y orgullosas de caminar junto a su liderazgo incansable”.

Finalmente, reiteró que su misión dentro del movimiento, en su siguiente fase, es la de rendir honor a la confianza que las y los mexicanos depositaron en ella: “jamás voy a mentir, jamás voy a robar y jamás voy a traicionar al pueblo de México”, concluyó.

“Es un honor: estar con Obrador”, dijo Shainbaum, una frase que los asistentes corearon con fuerza.

Gracias querido presidente @lopezobrador_ Como dicen los principios de nuestro movimiento: no robar, no mentir y nunca traicionar al pueblo de México. No los voy a defraudar. https://t.co/qO5Lf9qyAV

— Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) September 8, 2023