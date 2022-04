Pedro Pascal confiesa que no ha jugado The Last of Us para la serie de HBO

Siguiendo con su experiencia con el videojuego de Naughty Dog, Pascal reconoce que no ha sido capaz de pasarse la aventura protagonizada por Joel y Ellie, básicamente, por su falta de habilidad a los mandos.

Por Cristian Ciuraneta

Ciudad de México, 14 de abril (AS México).- Pedro Pascal es uno de los grandes nombres de estos últimos años en producciones televisivas de gran presupuesto. Y es que el actor chileno nacionalizado estadounidense, tras participar en numerosas series, saltó a la fama con Narcos de Netflix, para después dar el salto a The Mandalorian de Star Wars y, ahora, dando vida a Joel en la adaptación del videojuego The Last of Us, cuyo rodaje sigue adelante de cara a un estreno que por el momento sigue con fecha confirmada. Ahora, Pascal ha ofrecido una entrevista a la revista GQ en la que ha comparado las producciones de The Mandalorian y The Last of Us, además de asegurar que no ha sido capaz de pasarse el celebrado videojuego de Naughty Dog.

“Hay una forma muy, muy creativa de honrar lo que es importante y también de preservar lo que es icónico en la experiencia del videojuego […] Están haciendo algunas cosas realmente inteligentes, es todo lo que puedo decir. Es similar a la forma en que Jon Favreau y Dave Filoni tratan a The Mandalorian, en cómo [Mazin y Druckmann] tratan a The Last of Us: está en buenas manos porque les encanta. Bueno, claramente Neil creó el videojuego, pero a Craig le encanta. Así que realmente está hecho para las personas que lo aman”, comenta Pascal, comparando el buen hacer de los creadores de The Mandalorian con lo que están construyendo los responsables de The Last of Us.

Siguiendo con su experiencia con el videojuego de Naughty Dog, Pascal reconoce que no ha sido capaz de pasarse la aventura protagonizada por Joel y Ellie, básicamente, por su falta de habilidad a los mandos: “Es tan triste, no tengo ninguna habilidad. Lo intenté, ya sabes. Y luego fue solo cuestión de minutos antes de que tuviera que dárselo a mi sobrino. Realmente se necesita un tipo específico de habilidad, y yo no la tengo”, concluye al actor.

Aun así, Pascal celebra la “experiencia visual impresionante” que ofrece The Last of Us como videojuego. Por el momento, tenemos que confirmarnos con los últimos vídeos filtrados del rodaje de la serie en exteriores, donde ya podemos observar que incluso se están calcando escenas en live action.

