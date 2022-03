The Last of Us se desarrollará en una localización diferente a la del juego

El futuro de la saga no está confirmado de momento, pese a que Naughty Dog no ha llegado a desmentir la posibilidad de que en el futuro haya un The Last of Us Parte 3.

Por Borja Ruete

Ciudad de México, 29 de marzo (AS México).- Pedro Pascal y Bella Ramsey son Joel y Ellie en la adaptación televisiva de The Last of Us, que se estrenará a lo largo del año 2023 en HBO Max. Una fotografía del set de rodaje publicada en los foros de Reddit dejan entrever un cambio con respecto al videojuego. En la foto, hay un cartel que da una pista sobre la localización en la que se desarrollará la ficción, cuya primera temporada estará compuesta de 10 episodios.

En el videojuego, después de abandonar la zona de cuarentena de Boston, el dúo se dirige a Pittsburgh, en Pensilvania. Los seguidores habían dado por hecho que la ciudad canadiense en la que se están rodando los episodios (Calgary) se correspondía con la mencionada ciudad. Sin embargo, el cartel apunta a que se encuentran en Kansas.

LOS VIDEOJUEGOS DE THE LAST OF US

The Last of Us cuenta la historia de Ellie y Joel dos supervivientes en un mundo dominado por los monstruos. Como en otros productos de zombis e infectados, los peligrosos no solo vienen del universo de criaturas monstruosas, sino también de los propios seres humanos. A lo largo de su terrible periplo, ambos desentrañarán la verdad sobre las Luciérnagas, lo que los conduce a la situación de la que parte su segunda entrega.

Naughty Dog se decantó en The Last of Us Parte 2 por el tema de la venganza. Ese es el sentimiento que mueve a Ellie a lo largo de prácticamente toda la narración. El título, diseñado para PlayStation 4, no cuenta con versión específica para la nueva generación, aunque la desarrolladora sí añadió los 60 FPS a través de un parche.

El futuro de la saga no está confirmado de momento, pese a que desde Naughty Dog no han llegado a desmentir la posibilidad de que en el futuro haya un The Last of Us Parte 3. En cualquier caso, primero llegará la experiencia independiente multijugador ambientada en este universo, que en un principio iba a estrenarse junto a la secuela, pero que al final se distribuirá por separado.

La incorporación más reciente a la serie ha sido la actriz Storm Reid, que interpretará a Riley.

