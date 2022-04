México enfrentará a Ghana, Venezuela e Indonesia en el Torneo Maurice Revello 2022

Por Erick De la Rosa

Ciudad de México, 14 de abril (ASMéxico).- La Selección Mexicana será parte del Torneo Maurice Revello 2022 (antes llamado Esperanzas de Tolulon) en busca de su segundo título en el prestigioso torneo amistoso. El “Tri” podría mandar a la sub-20, equipo que actualmente dirige Luis Pérez y que recientemente tuvo buenos resultados en una gira sudamericana.

📅 𝗠𝗮𝘂𝗿𝗶𝗰𝗲 𝗥𝗲𝘃𝗲𝗹𝗹𝗼 𝗧𝗼𝘂𝗿𝗻𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁 𝟮𝟬𝟮𝟮 𝗳𝘂𝗹𝗹 𝘀𝗰𝗵𝗲𝗱𝘂𝗹𝗲 ⚽️

Here are all the groups, fixtures, dates and venues of the whole 2022 Maurice Revello Tournament ⚡️

Which game is the most exciting ? 🤩#TMR2022 pic.twitter.com/hzw6UmtcnI

— Tournoi Maurice Revello (@TournoiMRevello) April 14, 2022