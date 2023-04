Notimex era nido de corruptos: Sanjuana Martínez; cierre “es sorprendente”: sindicato

En entrevista con Los Periodistas, Sanjuana Martínez indicó que tras ser nombrada como directora de Notimex en marzo de 2019 y tras asumir el cargo constató que la agencia se encontraba “secuestrada” y que había sido saqueada. En tanto, Adriana Urrea, secretaria del SUTNOTIMEX, afirmó que la huelga estalló por diversas violaciones a los contratos colectivos de los trabajadores.

Ciudad de México, 14 de abril (SinEmbargo).- Sanjuana Martínez, directora de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano (Notimex), afirmó que luego de analizar todas las opciones, el cierre de este medio de comunicación es lo más adecuado, pues dijo, por años fue un símbolo de corrupción.

“Es la decisión más adecuada, analizamos varias vías y esta fue la decisión correcta desde mi punto de vista […] No hay que olvidar que Notimex fue un símbolo de corrupción, luego cualquier cierre de cualquier medio de comunicación es una mala noticia”, dijo periodista en entrevista con Álvaro Delgado y Alejandro Páez en el programa de Los Periodistas que se transmite por YouTube en el canal de SinEmbargo Al Aire.

En tanto, Adriana Urrea, Secretaria del Sindicato Único de Trabajadores de Notimex (SUTNOTIMEX) aseguró, también en ese mismo espacio, que la noticia del cierra definitivo de la agencia los tomó por sorpresa, pues en repetidas ocasiones la directora Sanjuana Martínez y el propio Presidente Andrés Manuel López Obrador indicaron “que no era la intención” y que se buscaría el diálogo y la conciliación entre las partes.

“Nos sorprende en el sentido de que además nosotros habíamos preguntado muchas veces cuál iba a ser la situación, si se estaba buscando el cierre de la empresa y siempre se nos dijo que no, incluso el mismo presidente dijo en diferentes ocasiones que no era la intención y que se iba a buscar una solución a través del diálogo y la conciliación, así lo hicimos, así lo buscamos, pero no encontramos respuesta de la contraparte, de la dirección”.

En su intervención con Los Periodistas, Sanjuana Martínez indicó que tras ser nombrada como directora de Notimex en marzo de 2019 y tras asumir el cargo constató que la agencia se encontraba “secuestrada” y que había sido saqueada.

“Una agencia que estaba secuestrada por una mafia que ya no era un sindicato, ya no era al momento que nosotros llegamos, una agencia en esas condiciones, saqueada, donde había nepotismo, donde todos tenían a los hermanos, a las esposas y que ya no funcionaba como una agencia de noticias”.

Martínez aseguró que con el cierre de Notimex no quedarán impunes todos los actos de corrupción que denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR). Además, reiteró que la agencia fue saqueada por décadas frente a los ojos de la prensa que nunca denunció lo ocurrido.

“Esta liquidación de la agencia no quiere decir una amnistía para estos casos de corrupción, al pueblo hay que devolverle lo robado y Notimex fue un botín durante muchos años, durante décadas, frente a los ojos de una prensa complaciente ante los actos de corrupción que eran públicos y notorios y que mucha gente calló”.

En tanto, Adriana Urrea, Secretaria del SUTNOTIMEX, recordó que a más de tres años de que estallara la huelga les parecía que el Gobierno había sido insensible con el conflicto y lamentó que ahora, sin previo aviso, se anuncie el cierre.

“Esta noticia nos sorprendió porque siempre hemos tenido en el escenario esta posibilidad porque muchas veces se ha hablado tras bambalinas de la posibilidad de que se cerrara la agencia de noticias, pero conforme fue pasando el tiempo del conflicto, conforme fuimos acreditando diferentes procesos y llegar a una huelga de tres años nos parecía insensible que el Gobierno nos hubiera dejado tanto tiempo para después tomar la decisión de cierre de agencia”.

Adriana Urrea indicó que dentro del sindicato consideran que el cierre de Notimex no está relacionado con la versión de las autoridades que esta no sea necesaria, al contrario, sino con el hecho de que el Gobierno no pudo darle solución al conflicto.

“Creemos que más allá de que realmente que se considera que la agencia no es necesaria y que por eso se quiere cerrar, para nosotros es más una decisión de no poderle dar una salida diferente a un conflicto que no se supo gestionar desde la dirección y que creció y creció”.

Contrario a lo dicho por Sanjuana Martínez, quien aseguró que al interior de la agencia había una mafia que absorbía los recursos de esta, la secretaria del SUTNOTIMEX afirmó que la huelga estalló por diversas violaciones a los contratos colectivos de los trabajadores entre las cuales destacaban la reducción del 40 por ciento en los ingresos, acoso laboral, violencia de género y abuso de poder.

“Recordemos que en solo 11 meses se despidió al 80 por ciento de la plantilla laboral de Notimex, a muchos no se les dio la liquidación, algunos de esos despedidos somos parte de la huelga, que no somos parte de la huelga, que no somos los únicos que estamos en huelga, están los trabajadores activos, están los trabajadores que ya incluso estando la huelga y que en algún momento estuvieron trabajando con la dirección se sumaron a la huelga porque también se les violaron sus derechos laborales”.

La agencia Notimex, que nació en 1968 a raíz de los Juegos Olímpicos que ese año se desarrollaron en México, fue un medio público que abastecía de información al resto del país y que realizaba coberturas internacionales.

En las últimas dos décadas comenzó a padecer una crisis que se reflejó en recortes intermitentes de puestos de trabajo y de prestaciones laborales, así como cierres de oficinas, a lo que se sumaron múltiples denuncias de corrupción contra Conrado García, el líder sindical que logró permanecer en su puesto durante 17 años y que hoy enfrenta una serie de investigaciones judiciales.

La debacle se consolidó en este sexenio. En diciembre de 2018 fueron despedidos sin justificación todos los corresponsales extranjeros, según una demanda colectiva que hoy sigue su cauce en los tribunales laborales de México.

Fue la primera huelga iniciada durante el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador que se extendió más de tres años.

