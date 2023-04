AMLO confirma que Notimex desaparecerá; antes habrá acuerdo de liquidaciones, dijo

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 14 de abril (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que la agencia de noticias del Estado Notimex desaparecerá, ya que su Gobierno no necesita un medio oficialista de noticias.

Durante su conferencia de prensa matutina, el mandatario federal apuntó que la liquidación de Notimex se da por el conflicto laboral que derivó en una huelga desde hace más tres años, la cual se politizó.

“Se esta llegando a un acuerdo, porque la verdad nosotros ya no necesitamos una agencia de noticias. Era de la época de los boletines y nosotros ya no ocupamos una agencia oficiosa. También desde que entramos hay un conflicto laboral, pero no lo necesitamos como Gobierno, para eso tenemos la ‘mañanera’, aunque no le guste a muchos”, expuso frente a la prensa en Palacio Nacional.