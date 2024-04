Previo:Cataclysm Classic, de regreso a una de las expansiones más aclamadas

A World of Warcraft: Cataclysm llegan siete zonas nuevas: Monte Hyjal, Vash’jir, Tierras Altas Crepusculares, Uldum, Infralar, Kezan y Gilneas. Además de una mejor interfaz y experiencia general en aspectos de gran importancia, como la transformación de apariencias.

Ciudad de México, 14 de abril (SinEmbargo).- Estamos a poco menos de dos meses de vivir el regreso a la era del cataclismo, la tercera expansión canónica en el universo de World of Warcraft que llegó originalmente al juego en diciembre de 2010 e hizo grandes cambios en el mundo del juego que conociamos, agregando nuevas zonas, aumentando el límite de nivel para jugadores y cambiando la experiencia general, lo que significó un gran acierto para muchos y un gran error para otros.

Ahora, tras el lanzamiento de la versión “Classic” del juego en 2019 y de sus respectivas expansiones Burning Crusade y Wrath of the Lich King, el camino obvio nos llevaba a Cataclysm, pero primero, antes de su lanzamiento el 20 de mayo, en un par de semanas, específicamente el 30 de abril tendremos el parche de pre expansión el cual da comienzo a los eventos generales del juego, primero que nada la llegada de un mal como ningún otro al que nos hemos enfrentado, Alamuerte, el Rompemundos quien llevará la devastación al mundo de Azeroth, y esto será de manera literal, ya que todo el mundo que conocíamos en Kalimidor y los Reinos del Este serán destruidos parcialmente cambiando el cómo se ven y creando nuevos caminos que no existían, el mar llenará lugares que antes podíamos explorar y el fuego y la lava serán constantes.

Además, incluirá una variedad de cambios en los sistemas, combinaciones nuevas de clase y raza y dos nuevas razas: huargen y goblin. Una nueva profesión, arqueología que si bien era novedosa y volverá a serlo en este lanzamiento, ya que la realidad es que con el paso del tiempo empezó a perder su verdadera razón de seguir existiendo. Por si fuera poco, el sistema de niveles sufre un cambio para toda la experiencia que representa explorar y subir de niveles para los nuevos jugadores con las nuevas zonas del mapa, un cambio que puede ser una experiencia mucho más pesada que con anterioridad, además, existe una nueva zona de juego para los jugadores de nivel 80 que seguirán la historia para llegar hasta nivel 85. Podemos decir que una de las cosas que parece ha cambiado es precisamente lo complicado que era originalmente subir de nivel y esta ocasión será mucho más amigable y rápido.

Como ya sabemos, llegan siete zonas nuevas: Monte Hyjal, Vash’jir, Tierras Altas Crepusculares, Uldum, Infralar, Kezan y Gilneas; nueve calabozos, además de incursiones que conocimos en su lanzamiento original, todo esto con el sistema de nueva dificultad de calabozos que vimos en Wrath of the Lich King Classic y que cambió las actividades finales con un nuevo toque de frescura a la búsqueda constante de mazmorras e incursiones para conseguir armaduras y armas, básicamente, un mejora que se siente nueva, pero que mantiene la experiencia clásica que se busca en la constante búsqueda de de loot.

Cambios significativos en la calidad de experiencia del juego que representa una mejor interfaz y experiencia general en aspectos de gran importancia, como la transformación de apariencias, la administración de monturas y mascotas, pero lo más importante una mejor experiencia dentro de la interfaz de la casa de subastas. Por último, debido a los cambios en el mapa, muchas misiones de las expansiones pasadas que siempre habían estado en los continentes originales dejarán de existir.

Hay muchas cosas buenas que giran alrededor de World of Warcraft: Cataclysm, tal vez, en su momento, lo más doloroso fueron los cambios que llegaron para los jugadores que tenían el nivel máximo y que modificó la manera de jugar, las estadísticas de cada jugador y sobre todo, de esta especie de “reinicio” que representó no sólo a nivel jugabilidad, sino también en los cambios hechos en el mapa. Ahora, más de una década después, posiblemente juzgamos demasiado la tercera expansión del juego y ahora puede ser un poco más amigable para todos los usuarios que quieran experimentar esta versión clásica con ligeras modificaciones que han funcionado en las dos pasadas expansiones clásicas.

Oswaldo Rodríguez https://www.sinembargo.mx/author/oswaldo_rodriguez