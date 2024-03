BITS | Rise of the Ronin, una narrativa y combate espectacular

El sistema de juego es maravilloso y los combates son realmente un arte empapado por la cultura japonesa: los movimientos precisos, los diferentes enemigos a los que nos enfrentamos y el cómo debemos abordar a cada uno brindan una gran experiencia.

Ciudad de México, 24 de marzo (SinEmbargo).- Team Ninja, los creadores de emblemáticas franquicias como Ninja Gaiden, Dead or Alive o Nioh, está de regreso con una nueva propuesta llena de frescura dentro de la cultura japonesa, con un sistema de combate espectacular y una maravillosa narrativa que nos capturará por más de 30 horas de juego.

La historia del juego se desarrolla en Japón a finales del siglo XIX, tomaremos el papel de un par de hermanos que logran escapar de un conflicto armado en su pueblo natal gracias a la ayuda de un ronin, quien con el paso del tiempo los entrena, creando un lazo especial entre ambos hermanos, sin embargo, al poco tiempo de adentrarnos en la historia, habrán sucesos que nos llevarán a elegir a un solo personaje para el resto de nuestra aventura, con el que nos embarquemos en una misión que nos llevará a recorrer momentos históricos durante la época de la restauración de Meji y el cambio de gobierno de la familia Tokugawa tras ser derrocado después de 260 años en el poder.

Antes de comenzar la historia, el juego nos ofrece una opción de personalización bastante robusta, no sólo al momento de crear nuestros dos personajes y ofrecernos una gran variedad de opciones para modificar su apariencia, sino también para los propósitos generales del juego y su sistema, podremos escoger el origen de nuestro personaje basado en diferentes caminos a seguir: el camino del asesino, el más agresivo y sin temor a nada, su habilidad especial es repeler flechas y balas; el camino del disyuntor, entrenado para utilizar varias armas y acabar con múltiples enemigos a la vez, su habilidad especial, los asesinatos rápidos; el camino del seductor, con movimientos más precisos que usan menos energía, utiliza palabras más acertadas en las conversaciones y su habilidad especial son las mentiras; el camino del zapador, sabe manejar a la perfección armas de fuego y medicina, así como las negociaciones su habilidad especial es que su medicina se rellena automáticamente y por último, el camino del principiante y sin origen, que básicamente son las creaciones sin enfoque y sin habilidades especiales.

A lo largo del juego podremos ir adquiriendo nuevas habilidades, armas y armadura para perfeccionar cada una de nuestras habilidades, podremos tener estilos de peleas dependiendo de nuestras armas, como una katana principal, doble espada, lanza, odachi, sable, guadaña o combate cuerpo a cuerpo. Además, nuestro árbol de habilidades se dividirá en cuatro segmentos, el de la fuerza, donde podremos aumenta la eficiencia y daño de nuestros ataques; la destreza que nos permite aumentar nuestro movimiento, aventar objetos a una mayor distancia o incluso enemigos; el encanto, el cual sirve para nuestras conversaciones y proporcionar respuestas más acertadas, conseguir más monedas de los enemigos que derrotemos y por último, el intelecto el cual ayuda a incrementar nuestra velocidad para crear cosas, apuntar, realizar daño crítico con armas, etc. Todo esto siendo sólo una pequeña porción de todo lo que podemos mejorar en nuestro árbol de habilidades.

El mapa es una especie de mundo abierto, sin embargo, por momentos este mundo carece de un mayor propósito por cumplir, pero podemos encontrar una gran cantidad de misione secundarias por hacer, además de, claro, la misión principal de la historia y podremos interactuar con una gran cantidad de personajes, algo fundamental para el juego, como parte de las repuestas que demos en ciertas conversaciones, pero la historia no es tan cambiante salvo en algunas conversaciones claves. A nivel gráfico, el detalles es impecable y los paisajes que vemos recreados desde la naturaleza a las diferentes villas y ciudades es un deleite visual de la cultura japonesa en todo su esplendor.

El sistema de juego es maravilloso y los combates son realmente un arte empapado por la cultura japonesa, los movimientos precisos, los diferentes enemigos a los que nos enfrentamos y el cómo debemos abordar a cada uno, nos dan una gran cantidad de experiencias dignas de ser todo un Samurai y esto es sin duda es uno de los mejores apartados del juego.

Rise of the Ronin es una grata sorpresa y no sólo un juego más de samuráis, el detalle que se ha planteado el estudio alrededor de los detalles históricos y la narrativa del juego nos llevan a una de las mejores experiencias de la cultura japonesa de los últimos años.

Oswaldo Rodríguez https://www.sinembargo.mx/author/oswaldo_rodriguez