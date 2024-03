BITS |WWE 2K24: más que un juego, una celebración a la lucha libre

Tenemos una gran cantidad de mejoras en el sistema de juego que han cambiado por completo la experiencia comparada con años anteriores; WWE 2K24 es la edición más completa que hemos tenido hasta la fecha.

Ciudad de México, 17 de marzo (SinEmbargo).- Desde la cancelación de WWE 2K21 y el posterior regreso de WWE 2K22, a lo largo de 3 años, la franquicia ha experimentado cambios de manera constante, afortunadamente estos cambios demuestran entrega tras entrega que existe un equipo apasionado por el proyecto.

En este WWE 2K24, al hablar de modos de juego, tenemos los viejos conocidos como MyFaction, donde creas a tu equipo de luchadores con cartas para enfrentarte a otros jugadores en el modo en línea; MyRise, donde podrás crear tu carrera como luchador a través de dos caminos diferentes, como Unleashed o Undisputed; el modo Showcase, el cual nos cuenta la historia de momentos emblemáticos de la WWE; MyGM, donde podrás convertirte en un gerente general del universo de la WWE, organizar peleas, luchas por títulos y crear el mejor espectáculo que existe, y por último Universe, donde podrás jugar entre dos modos de juego haciendo tu carrera como super estrella de la WWE o el modo clásico donde podrás tener total libertad y luchar con todas las estrellas de RAW, SmackDown o NXT.

Especialmente el modo Showcase lo conocemos como 2K Showcase of the Immortals, el cual celebra los 40 años de Wrestlemania el evento principal que realiza una vez al año la WWE donde reúne los combates más espectaculares con las estrellas más icónicas que han destacado en sus propias categorías. Para este modo de juego ponían momentos claves de la carrera de estrellas como Rey Mysterio o John Cena para que pudiéramos revivirlos, así que para esta ocasión tenemos 21 de los momentos más emblemáticos que se han vivido en Wrestlemania donde podremos ver combates como Hulk Hogan vs Andre The Giant, Steve Austin vs The Rock, Undertaker vs Shawn Michaels o de las más recientes como Roman Regino vs Cody Rhodes, siendo cada una de ellas una marca especial en la historia de la WWE.

Ahora bien, una de las cosas más importantes es la cantidad de luchadores que podamos utilizar y en esta ocasión tenemos a más de 200 luchadores de todas las épocas a nuestra disponibilidad, desde los más actuales hasta las leyendas más importantes que han pisado el cuadrilátero tanto de hombres como de mujeres, además, como adiciones especiales tenemos diferentes versiones de luchadores que muestran sus diferentes épocas en la industria de la lucha libre y para los que hayan seguido el espectáculo de la WWE en los más recientes años, tanto el famoso YouTuber Logan Paul, el actual campeón del título de Estados Unidos, como Bad Bunny, forman parte de este extenso repertorio de luchadores disponibles.

Esta entrega cuenta con una gran cantidad de tipos de peleas que van desde las normales, escalera, TLC, último hombre de pie, jaulas y muchas más, y para esta ocasión tenemos la adición de cuatro nuevos tipos de peleas, que son referí invitado especial, donde un luchador puede tomar el lugar del referí, el modo ambulancia donde pelearas hasta que sólo uno quede de pie y el otro termine en la ambulancia que se encuentra a un costado del cuadrilátero y por último el modo gauntlet donde enfrentarás a varias estrellas una tras otra de manera periódica hasta derrotarlos a todos.

Por último, pero no menos importante, tenemos una gran cantidad de mejoras en el sistema de juego que han cambiado por completo la experiencia -comparada con años anteriores- y es que tenemos mejoras en el intercambio de golpes, cada uno accesible dependiendo de la dirección que se le dé a la palanca del control, la adición de super finshers, que están disponibles después de haber realizado 3 finishers en una pelea y que usará toda tu barra de energía para dejar completamente noqueado a tu oponente, un nuevo y mejorado sistema de sangre, la adición de 7 referís oficiales de la WWE, nuevas mejoras en la personalización y creación de luchadores, nuevos movimientos, entre muchas otras cosas.

WWE 2K24 es la edición más completa que hemos tenido hasta la fecha y posiblemente la que más me ha emocionado y divertido en lo personal desde los juegos que vimos en 2008 gracias a la libertad que ofrece y el gran servicio a los fans de todas las épocas.

Oswaldo Rodríguez https://www.sinembargo.mx/author/oswaldo_rodriguez