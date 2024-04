Guterres insiste en que ni Medio Oriente “ni el mundo se pueden permitir más guerra”

Madrid, (EuropaPress).- El Secretario general de la ONU, António Guterres, ha condenado el lanzamiento de proyectiles de Irán contra Israel y los ataques contra el Consulado iraní en Damasco y ha emplazado a ambos países a “dar un paso atrás” en la escalada porque “el mundo no se puede permitir más guerra”.

“Ha llegado la hora de dar un paso atrás. Es vital evitar cualquier acción que pueda provocar una confrontación militar de grandes proporciones en múltiples frentes en Oriente Próximo”, ha afirmado Guterres durante su intervención ante el Consejo de Seguridad de la ONU convocado en respuesta al ataque iraní.

The Middle East is on the brink.

The people of the region are confronting a real danger of a devastating full-scale conflict.

Now is the time to defuse and de-escalate.

Now is the time for maximum restraint.

Now is the time to step back from the brink.

