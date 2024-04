La OTAN condena ataque de Irán a Israel; pide que conflicto no quede fuera de control

BRUSELAS, 14 Abr. (EUROPA PRESS).– La OTAN ha condenado este domingo los ataques ejecutados con drones y misiles por Irán contra Israel y ha recalcado que “es vital que el conflicto en Medio Oriente no quede fuera de control“.

“Condenamos la escalada de esta noche por parte de Irán, pedimos contención y estamos supervisando de cerca los acontecimientos”, ha dicho la portavoz de la Alianza, Farah Dakhlallah, en declaraciones concedidas a Europa Press.

We condemn Iran’s overnight escalation, call for restraint, and are monitoring developments closely. It is vital that the conflict in the Middle East does not spiral out of control.

— Farah Dakhlallah (@NATOpress) April 14, 2024