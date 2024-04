Biden pedirá al G7 coordinar respuesta diplomática contra Irán ante ataque a Israel

Ciudad de México, 13 de abril (SinEmbargo).- El Presidente de Estados Unidos Joe Biden informó que coordinará “una respuesta diplomática unida” con los líderes del G7, luego de los ataques de Irán a Israel este sábado, y tras sostener una conversación con el Primer Ministro israelí, Benjamin Netanyahu. “Condeno estos ataques en los términos más enérgicos posibles”, dijo el mandatario.

La oficina del Primer Ministro de Israel confirmó que el mandatario sostuvo una conversación con el Presidente estadounidense la madrugada del domingo para Tel Alvi. No se hicieron públicos de inmediato ningún detalle sobre su conversación, pero Biden dijo que su compromiso con la seguridad de Israel es “férreo” frente a las amenazas iraníes, un cambio en sus duras críticas sobre el manejo de la guerra en Gaza por parte de Israel.

I condemn Iran’s attacks in the strongest possible terms and reaffirm America’s ironclad commitment to the security of Israel.

My full statement on Iran’s attacks against Israel: pic.twitter.com/EuPJZoGw6w

— President Biden (@POTUS) April 14, 2024