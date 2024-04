VIDEOS y FOTOS ¬ Ciudadanos graban ataque inédito de Irán en represalia contra Israel

Ciudad de México, 13 de abril (DW).- Las alarmas antiaéreas se escucharon la madrugada de este domingo en varios puntos de Israel, entre ellos la zona sur, el norte, la área próxima al Mar Muerto y la ciudad de Jerusalén, donde se escucharon explosiones que podrían ser ataques interceptados tras el masivo lanzamiento de drones y misiles por parte de Irán.

En las redes sociales se han difundido videos no verificados de intercepciones de supuestos drones sobre La Knéset (Parlamento israelí) y sobre la Explanada de las Mezquitas, donde se encuentra la mezquita de Al Aqsa, considerado el tercer lugar más sagrado para el islam.

Israeli defense systems intercept Iranian missiles over Jerusalem. pic.twitter.com/nmhTdoXhUA

En Jerusalén, varias detonaciones, seguidas de sirenas de alarma, se escucharon la madrugada, constataron periodistas de las agencias Reuters y AFP, después de que Irán lanzara un ataque con drones y misiles.

Al menos cinco explosiones se escucharon en los cielos de la ciudad hacia las 01:45 horas.

Israeli interceptions above Jerusalem 🇮🇱 pic.twitter.com/fK3w3HA4cs

Los estallidos resonaron por la ciudad y las explosiones tiñeron el cielo de rojo, mientras los pobladores recogían agua y buscaban refugio en los búnkeres.

Esta no es una escena de la película "Star Wars", sino interceptaciones sobre los cielos de Israel. pic.twitter.com/bwGv6VKfot

SIRENAS SONARON DE NORTE A SUR

También se activaron sirenas de alarma en la región del Néguev, en el sur de Israel, y en el norte, según indicó el ejército.

“El conjunto de defensa aérea está en pleno funcionamiento y está interceptando amenazas donde sea necesario, incluso en este mismo momento”, confirmó el portavoz castrense Daniel Hagari en un comunicado, y dijo que es posible que se escuchen explosiones “debido a intercepciones o caída de escombros”.

Israeli defense systems shooting down Iranian missiles over Jerusalem 🇮🇱 pic.twitter.com/rB9r5X06Qv

“Les recuerdo que no importa desde dónde se lance la amenaza, cuando suene una alarma deben entrar en el refugio y esperar allí no menos de diez minutos”, alertó Hagari.

El Ejército israelí informó cerca de las 4:00 hora local que su población ya no necesita permanecer en refugios o búnkeres, después de confirmar la intercepción de más de 200 misiles y cohetes iraníes, la mayoría fuera del espacio aéreo de Israel, según reportan medios locales.

From Jerusalem & occupied West Bank. pic.twitter.com/9myvA0QxFO

Moments ago in Israel.

ISRAEL PLANEA “RESPUESTA SIGNIFICATIVA”

Israel planea dar una “respuesta significativa” al ataque iraní con cientos de drones y misiles de este sábado, según dijo un funcionario que pidió no ser identificado a la israelí Canal 12.

El Ejército israelí pidió a los residentes de los Altos del Golán, ocupados por Israel, así como a los de las regiones de Nevatim, Dimona y Eilat que permanecieran cerca de los refugios hasta el próximo aviso.

Israelis’ reality in the last hours: pic.twitter.com/VXeHM8WqJi

— Israel Defense Forces (@IDF) April 14, 2024