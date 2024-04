“Ojalá y no escale el conflicto”: El Presidente rechaza crisis en Medio Oriente

Ciudad de México, 13 de abril (SinEmbargo).- El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se pronunció sobre la crisis en Medio Oriente que desató este sábado el ataque con drones y misiles que lanzó Irán contra Israel.

“Ojalá y no escale el conflicto en Medio Oriente. La guerra es irracional, sinónimo de sufrimiento y muerte; no beneficia a nadie, ni siquiera a los magnates y gobernantes belicistas”, señaló el mandatario federal.

A través de un mensaje en redes sociales, el titular del Ejecutivo hizo un llamado a la “paz y la fraternidad universal” y confió en que impere el principio de la política para evitar la guerra.

“Apoyemos la paz y la fraternidad universal. No debe entrar en desuso la máxima de que la política, entre otras cosas, se inventó para evitar la guerra”, agregó en su cuenta de X, antes Twitter.

