Italia convoca a una cumbre extraordinaria del G7 luego del ataque de Irán en Israel

MADRID, 14 Abr. (EUROPA PRESS).– La presidencia italiana del G7 ha convocado para este domingo una cumbre extraordinaria del grupo con motivo del ataque desencadenado esta pasada noche por Irán contra territorio israelí, el incidente más grave en la región desde el estallido del conflicto entre Israel y Hamás el pasado 7 de octubre.

La reunión ha sido convocada por la Primera Ministra de Italia, Giorgia Meloni, quien, a través de un mensaje en su cuenta de la red social X, ha trasladado su “condena de los ataques iraníes contra Israel” y anunciado la inminente cumbre.

Il Governo italiano ribadisce la condanna agli attacchi iraniani contro Israele. La presidenza italiana del G7 ha organizzato per il primo pomeriggio di oggi una conferenza in collegamento a livello dei leader. Esprimiamo forte preoccupazione per una destabilizzazione ulteriore…

“La presidencia italiana del G7 ha organizado una conferencia a nivel de dirigentes para la primera tarde de hoy. Expresamos nuestra profunda preocupación por una mayor desestabilización de la región y seguimos trabajando para evitarla”, ha manifestado.

El Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ya había anticipado horas antes de convocar a las y los líderes este foro informal en el que participan también Alemania, Francia, Reino Unido, Japón y Canadá.

I condemn Iran's attacks in the strongest possible terms and reaffirm America’s ironclad commitment to the security of Israel.

— President Biden (@POTUS) April 14, 2024