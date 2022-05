VIDEO: Avioneta se desploma sobre camioneta en Miami Beach; deja 1 muerto y 5 heridos

Miami, 14 may (EFE).- Una avioneta que se estrelló este sábado sobre uno de los puentes de acceso a Miami-Beach, en Florida, impactando uno de los automóviles que circulaban, dejó una persona muerta y cinco heridas, dos de ellas en estado crítico, confirmaron las autoridades.

Aunque en un inicio las autoridades informaron sólo de seis heridos producto del siniestro, en una rueda de prensa el departamento de comunicación de la Policía de Miami-Dade confirmó que una persona falleció.

Las autoridades señalaron que dos de los heridos se encuentran en estado crítico.

Los heridos de gravedad fueron transportados al Ryder Trauma Center, del hospital Jackson Memorial, de Miami, mientras los demás fueron trasladadas a hospitales locales con lesiones que no ponen en peligro la vida.

“Tres socorristas del Departamento de Bomberos de Miami-Dade comenzaron a ayudar a los pacientes mientras el avión estaba en llamas, además de un vehículo que fue golpeado por el avión”, detalló por su parte Erika Benítez, portavoz de los bomberos.

De acuerdo con la información oficial, uno de los vehículos que circulaban pasado el mediodía de hoy por el puente fue impactado de frente por la avioneta.

#TRAFFIC ALERT: Due to a plane crash on the Haulover Inlet Bridge, Collins Avenue between 96 and 163 Street is currently closed. Expect heavy traffic delays and seek alternate routes. pic.twitter.com/gevmpRHveT

— Miami-Dade Police (@MiamiDadePD) May 14, 2022