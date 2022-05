VIDEO: “Con una llamada viene mi equipo”. Se niega a pagar choque y le ponen Lady FGR

La mujer acusó al repartidor de haber sido su culpa, por lo que aseguró que ella no le iba a pagar nada. Además, las imágenes muestran cómo la conductora amenaza al repartidor con “llamar a todo su equipo”.

Ciudad de México, 4 de mayo (SinEmbargo).- Una mujer, quien supuestamente es empleada de la Fiscalía General de la República (FGR), se negó a pagar los daños a un repartidor de agua que viajaba en un triciclo, esto después de un choque.

Aunque no se especifica dónde, ni cuándo ocurrieron los hechos, el repartidor denunció el comportamiento de la conductora y las amenazas que recibió de ella a través de un video:

“No me provoques, por favor. ¿Quieres que marque a los policías para que vengan?”. “Con una llamada va a venir todo mi equipo”, aseguró la mujer.

Según el denunciante, la mujer le habría aventado el carro cuando él iba a dar la vuelta. “Si quieres márcales. Tú me pegaste a mí. Yo soy un triciclo, no soy un carro. Me di la vuelta y te arrancaste”, le indicó.

“No me obligues a traer a más gente, no me obligues, amigo. Mira, aquí más adelante está la agencia, con una llamada va a venir todo mi equipo. Por favor, amigo, no quiero un problema contigo”, continuó diciendo la conductora.

Aún con las amenazas, el repartidor continúo defendiéndose, sin embargo, la conductora lo acusó de haber sido su culpa, por lo que aseguró que ella no tenía que pagarle nada. “¿Sabes cuánto cuesta mi facia? ¿Me vas a pagar mi golpe, amigo? Sé prudente”.

“Pero yo no necesito pagar algo porque tú fuiste la que me cerró el carro”, respondió el joven.

En la discusión, el repartidor pidió a una vecina que le mostrara los videos de la cámaras de vigilancia que se encontraban cerca: “Jefa, ¿tiene cámaras en los departamentos? Ahorita me deja ver las cámaras”.

No obstante, la presunta integrante de la FGR decidió irse. “Lo que tengas que hacer, amigo”, le dijo.

De acuerdo con las imágenes, el vehículo de la marca Chevrolet no tenía placas. Tras hacerse viral el momento, la mujer fue apodada en redes sociales como Lady FGR.