Evento vecinal en Yuma, Arizona, deja 2 muertos y 5 heridos; hay un adolescente grave

Dos jóvenes de 19 y 20 años fueron pronunciados muertos por el ataque; hasta el momento no hay información sobre el atacante, sin embargo, autoridades locales aseguran que no representa una amenaza para la comunidad.

Yuma, Arizona, Estados Unidos, 14 de mayo (AP).— Un tiroteo en un evento vecinal en Arizona dejó dos muertos y cinco heridos, informó la policía el domingo.

El suceso ocurrió poco antes de las 23:00 horas del sábado en Yuma, indicó la vocera policial sargento Lori Franklin. Añadió que hay en curso una investigación pero que nadie ha sido arrestado.

Se desconocía el motivo de la balacera, pero Franklin aseguró que ya no hay amenaza contra la comunidad.

Los oficiales fueron al evento tras recibir reportes de un asalto agravado, dijo la vocera. Al llegar, hallaron a siete personas heridas de bala.

Dos hombres — de 19 y 20 años — fueron pronunciados muertos en hospitales de Yuma y un joven de 16 años fue llevado vía aérea a un hospital de Phoenix con heridas graves, indicó la vocera.

Cuatro jóvenes de entre 15 y 19 años estaban siendo tratados en el Centro Médico Regional de Yuma por heridas que al parecer no eran graves.

De inmediato no fueron difundidos los nombres de los muertos y heridos.