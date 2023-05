Tiroteo deja un muerto y 3 heridos en edificio de Atlanta; policías buscan al agresor

ATLANTA (AP).— Una persona murió tras haber sido baleada y por lo menos tres más resultaron heridas el miércoles en un tiroteo perpetrado en un edificio del vecindario Midtown de Atlanta, informó la policía.

La policía de Atlanta dijo que no se habían realizado más disparos desde que comenzó el tiroteo dentro del edificio de la avenida West Peachtree, entre las calles 12 y 13, una zona comercial con muchos edificios de oficinas y torres de apartamentos.

Update as of 12:42pm – We are working an active shooter situation inside a building on West. Peachtree St, between 12th St and 13th St. We are aware of multiple people injured. No suspect is in custody.

— Atlanta Police Department (@Atlanta_Police) May 3, 2023