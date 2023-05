EU: Capturan a mexicano Francisco Oropesa, acusado de matar a 5 hondureños en Texas

Por Armando Hernández

Los Ángeles, 2 de mayo (La Opinión).– Autoridades y medios nacionales dieron a conocer la captura de Francisco Oropesa, de 38 años, en la ciudad de Cut and Shoot, Texas, sospechoso de matar a cinco de sus vecinos hondureños con un rifle semiautomático AR-15 tras una discusión en su casa.

De acuerdo a la cadena NBC News, las autoridades están esperando las huellas dactilares para confirmar que la persona arrestada es Oropesa, como informó el fiscal de distrito del condado de San Jacinto, Todd Dillon.

This is footage from the arrest of Fransisco Oropesa. We've learned he was arrested by BORTAC agents, they are the special operations group of the Border Patrol. pic.twitter.com/jGOKoqBxhT

Cut and Shoot está aproximadamente a 27 kilómetros al oeste de Cleveland, donde ocurrió la masacre. En tanto, se mencionó que fue llevado a la cárcel del condado de Montgomery.

Por su parte, CNN, además de confirmar la detención, mencionó que los agentes de la Patrulla Fronteriza estaban atentos al fugitivo en caso de que intentara de huir a México.

De tal modo, si se confirma que es Oropesa, el arresto pone fin a la extensa búsqueda que involucró a más de 250 agentes, el FBI y una recompensa de 80 mil dólares por información.

REWARD: There is a combined reward of up to $80,000 ($25,000 from the FBI) for information leading to the arrest of Francisco Oropesa.

If you have information about Oropesa or the #ClevelandTXshooting, submit tips via https://t.co/G7iWD3Yw4f or 1-800-CALL-FBI (press option 1). pic.twitter.com/TYac8vYapb

— FBI Houston (@FBIHouston) May 1, 2023