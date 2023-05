Texas: Ofrecen 80 mil dólares por información sobre hombre que mató a hondureños

Los Ángeles, 1 de mayo (La Opinión).– Las autoridades están ofreciendo una recompensa de 80 mil dólares para cualquier persona que pueda ofrecer información que conduzca al arresto del hombre acusado de matar a tiros a cinco personas de nacionalidad hondureña, incluido un niño de 8 años, en su vivienda de Cleveland (Texas).

Más de 200 agentes fueron este domingo puerta por puerta en busca de pistas que les permitan dar con el paradero del sospechoso identificado como Francisco Oropesa, de 38 años y de nacionalidad mexicana.

REWARD: There is a combined reward of up to $80,000 ($25,000 from the FBI) for information leading to the arrest of Francisco Oropesa.

If you have information about Oropesa or the #ClevelandTXshooting, submit tips via https://t.co/G7iWD3Yw4f or 1-800-CALL-FBI (press option 1). pic.twitter.com/TYac8vYapb

— FBI Houston (@FBIHouston) May 1, 2023