Policía de Texas busca a hombre sospechoso del asesinato de 5 personas en Cleveland

Por Juan A. Lozano

Cleveland, Texas, EU, 30 de abril (AP) — Policías iban casa por casa el domingo buscando pistas sobre un hombre armado que huyó después de matar a cinco personas en un pueblo de Texas después de que sus vecinos le pidieron que dejara de disparar en su jardín.

El presunto agresor, Francisco Oropesa, de 38 años, al parecer está armado y se considera peligroso después de huir de la zona el viernes, probablemente a pie, informó el sábado el jefe de policía del condado San Jacinto, Greg Capers. Agregó que las autoridades habían ampliado el radio de búsqueda a 32 kilómetros (20 millas) desde el lugar del suceso.

Los investigadores encontraron ropa y un celular cuando buscaban en una zona rural que incluía bosques densos, pero los perros perdieron el rastro, dijo Capers. La policía logró identificar a Oropesa gracias a una identificación que emiten las autoridades mexicanas a los mexicanos que residen fuera del país, así como al video de la cámara del timbre. La policía también interrogó a la esposa del sospechoso, agregó.

Here are the newest images of Francisco Oropesa and a prominent tattoo on his left forearm.

Going forward, the subject's last name will be spelled "Oropesa" to better reflect his identity in law enforcement systems. This remains a fluid investigation. #ClevelandTXShooting pic.twitter.com/ZWUu0FqoMF

— FBI Houston (@FBIHouston) April 30, 2023