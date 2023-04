Tiroteo en Filadelfia, EU, deja tres muertos, un herido y dos adolescentes detenidos

FILADELFIA, Pensilvania, EU (AP) — Dos adolescentes han sido acusados de posesión de armas de fuego y cargos relacionados luego de que tres personas fueron asesinadas y una cuarta resultó herida en una casa en el noreste de Filadelfia, informaron autoridades.

El teniente John Stafford dijo a la prensa que los policías que acudieron a la residencia en el vecindario Lawncrest poco después de las 3:30 de la tarde del viernes, encontraron a una persona baleada en la acera, a otra en el pórtico y a una tercera víctima al interior de la casa. Las tres personas fueron declaradas muertas en el lugar.

La policía informó el sábado que Malik Ballard, de 17 años, fue identificado como el joven asesinado en la acera; Khalif Frezghi, de 18 años, fue encontrado muerto en el pórtico, y Salah Fleming, de 14 años, fue encontrado al interior junto a la puerta de entrada de la residencia.

