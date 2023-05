El Presidente de EU fue informado del tiroteo en Cleveland donde murieron 5 personas

Por Maria Ortiz

Los Ángeles, EU, 30 de abril (La Opinión).– El Presidente Joe Biden fue informado de la masacre ocurrida en el condado de San Jacinto, en Texas, donde cinco personas de nacionalidad hondureña resultaron muertas, incluido un niño de ocho años, en una casa de Cleveland, cuando un vecino armado con un rifle AR-15 los tiroteó el viernes por la noche, en un tiroteo masivo que comenzó con una queja por el ruido de disparos, según informó en Facebook la Oficina del Sheriff del condado de San Jacinto.

El hombre armado, que sigue prófugo, aparentemente estaba disparando un rifle en su patio cuando los vecinos le pidieron que dejara de disparar porque estaban tratando de dormir a un bebé, dijo el Sheriff del condado de San Jacinto, Greg Capers. Después de esa queja, el sospechoso abrió fuego contra los vecinos, dijo Capers.

El sospechoso respondió irrumpiendo en la vivienda de sus vecinos para dispararles en el cuello y la cabeza, como si se tratara de una “ejecución”, describió Capers en una rueda de prensa. Dentro de la vivienda había diez personas.

Here are the newest images of Francisco Oropesa and a prominent tattoo on his left forearm.

Going forward, the subject's last name will be spelled "Oropesa" to better reflect his identity in law enforcement systems. This remains a fluid investigation. #ClevelandTXShooting pic.twitter.com/ZWUu0FqoMF

— FBI Houston (@FBIHouston) April 30, 2023