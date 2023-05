Texas: Víctimas de masacre en Cleveland, entre ellas un menor, eran familia hondureña

Por María Ortíz

Los Ángeles, 30 de abril (La Opinión).– Cinco personas de una familia de 10 hondureños, incluido un niño de 8 años, en una casa de Cleveland, aproximadamente a una hora al noreste de Houston, en Texas, en una masacre ocurrida el viernes por la noche, que comenzó con una queja por el ruido de los disparos que un vecino estaba haciendo en su patio con un rifle AR-15, según la Oficina del Sheriff del condado de San Jacinto.

El hombre armado, un hispano que sigue prófugo, aparentemente estaba disparando un rifle en su patio cuando los vecinos le pidieron que cesara de hacerlo, porque estaban tratando de dormir a un bebé, dijo el Sheriff del condado de San Jacinto, Greg Capers. Luego, el sospechoso abrió fuego contra los vecinos, dijo Capers.

Las autoridades encontraron a las víctimas el viernes por la noche después de recibir reporte alrededor de las 11:30 p.m. hora local, dijo el sheriff.

Dos mujeres que fueron halladas en un dormitorio usaron sus cuerpos para proteger a dos niños pequeños que sobrevivieron, agregó Capers.

Las víctimas recibieron disparos por encima del cuello a corta distancia, “casi estilo ejecución”, según Capers.

IDENTIFICAN A 5 HONDUREÑOS MUERTES EN MASACRE

De los cinco fallecidos, tres eran mujeres, uno era un varón y el último era un niño de ocho años, detalló Capers. Otras tres personas lesionadas fueron trasladadas a hospitales. Sus condiciones no se han dado a conocer de inmediato. Las víctimas eran todas de Honduras, dijeron las autoridades.

La familia de Texas había vivido en Walter Drive durante unos dos años.

La policía dio a conocer los nombres de las víctimas: Sonia Argentina Guzmán, de 25 años; Diana Velázquez Alvarado, 21; Julisa Molina Rivera, 31; José Jonathan Casarez, 18; y Daniel Enrique Laso, 8.

Here are the newest images of Francisco Oropesa and a prominent tattoo on his left forearm.

Going forward, the subject's last name will be spelled "Oropesa" to better reflect his identity in law enforcement systems. This remains a fluid investigation. #ClevelandTXShooting pic.twitter.com/ZWUu0FqoMF

— FBI Houston (@FBIHouston) April 30, 2023