Sujeto de 19 años realiza tiroteo en fiesta en Mississippi; hay 2 muertos y 4 heridos

Mississippi, 30 de abril (AP) — La policía acusó a un joven de 19 años de matar a dos adolescentes y herir a otros cuatro en un tiroteo el domingo en la madrugada en una casa de la costa de Mississippi en el Golfo de México.

Cameron Everest Brand, de la localidad de Pass Christian, está acusado de homicidio y agresión con agravantes, según registros de la cárcel. El jefe de policía de Bay St. Louis, Toby Schwartz, dijo en un comunicado que la policía identificó a Brand como el único agresor gracias a testigos y declaraciones de las víctimas.

Dos jóvenes, de 18 y 16 años, murieron en un hospital de Nueva Orleans, señaló Schwartz. El forense del distrito de Orleans no regresó una llamada telefónica para confirmar sus identidades.

Cameron Everest Brand, 19, was arrested on six charges of aggravated assault, which have since been upgraded to homicide after an overnight shooting in Bay St. Louis pic.twitter.com/pL8BaO7Eo5

