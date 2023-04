EU: Tiroteo alerta frente a funeraria de Washington D.C.; se reportan varios heridos

Por César Reyes

Los Ángeles, 11 de abril (LaOpinión).- Autoridades en Washington D.C. alertaron de un tiroteo ocurrido frente a una funeraria ubicada al noreste de la ciudad, donde se reportan varios heridos.

Fue a través de las redes sociales que las autoridades del Departamento de Policía de la ciudad precisaron que los disparos se registraron en el 4000 de Benning Road.

PIO on-scene. Media staging will be located at 40th and Benning Road NE.

De acuerdo con los primeros reportes, el tiroteo ocurrió alrededor de las 12:30 hora local cerca de la funeraria Stewart Funeral Home, sin conocerse hasta el momento las causas que lo propició.

Informes extraoficiales indican que tres personas resultaron heridas mientras que las autoridades continúan inspeccionando la zona para dar con el responsable.

Chief Contee provides a briefing on a shooting that occurred earlier this afternoon in the 4000 block of Benning Road, NE.

Have info? Call 202-727-9099 or text 50411. pic.twitter.com/VaQVaKVz1H

— DC Police Department (@DCPoliceDept) April 11, 2023