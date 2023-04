EU: Policía reporta tiroteo en banco de Kentucky; hay 5 muertos, incluido el agresor

El suceso ocurrió en un edificio de la calle East Main Street, donde está el banco Old National Bank, no muy lejos del estadio Louisville Slugger Field y el parque Waterfront Park.

Por Dylan Lovan y Claire Galofaro

LOUISVILLE, Kentucky, EU (AP).— Cinco personas murieron en un tiroteo el lunes en un banco en el centro de Louisville, Kentucky, informó la policía que agregó que el agresor también ha muerto.

Otras seis personas fueron llevadas al hospital tras el suceso, indicó la agencia.

Here’s what we know so far:

Calls came in for an active aggressor around 830 this morning in the 300 block E Main at the Old National Bank — LMPD (@LMPD) April 10, 2023

Previamente, el Departamento de Policía de Louisville había reportado en Twitter un incidente en desarrollo y pidió a la ciudadanía alejarse de la zona.

“Hay múltiples bajas”, tuiteó la policía. Añadió que en el lugar había “un agresor activo”.

Testigos que salieron del edificio relataron a la emisora WHAS-TV que escucharon disparos dentro del lugar.

We are confirming reports of an active aggressor in the 300 block of East Main. Please stay out of the area. There are multiple casualties. — LMPD (@LMPD) April 10, 2023

Imágenes de la televisión mostraban a numerosos vehículos policiales en la zona. Reporteros de WHAS dijeron haber visto a personas siendo transportadas del lugar en ambulancias.

En un tuit, el Gobernador de Kentucky Andy Beshear anunció que se dirigía al lugar.

“Por favor recen por todas las familias afectadas y por la ciudad de Louisville”, escribió Beshear.

LMPD has confirmed a shooting situation in downtown Louisville with multiple casualties. I am headed there now. Please pray for all of the families impacted and for the city of Louisville. ^AB — Governor Andy Beshear (@GovAndyBeshear) April 10, 2023

El FBI informó que sus agentes también habían respondido al tiroteo.