Tiroteo en una plaza comercial de Delaware deja 3 hospitalizados; no hay detenidos

CHRISTIANA, Delaware, EU (AP) — Tres personas resultaron heridas el sábado en un tiroteo ocurrido en un centro comercial de Delaware que obligó a los compradores a evacuar el edificio al tiempo que la policía investiga el incidente.

La Policía Estatal de Delaware señaló que las autoridades no han detenido a un sospechoso del tiroteo en el Christiana Mall, en una comunidad del norte del estado cerca de Pensilvania.

BREAKING: At least three people have been shot at Delaware's Christiana Mall. Initial reports are that the shooter is a teenager and still remains at large.

The mall is currently shut down and a reunification site has been set up at the north entrance. Mall Road is closed and… pic.twitter.com/2YdnE9K2S0

— Ed Krassenstein (@EdKrassen) April 9, 2023