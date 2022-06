Gonzalo Peña asegura que es inocente en el caso de Daniela Berriel; ella lo desmiente

En su mensaje, el actor de telenovelas como ¿Qué le pasa a mi familia? y Amar a Muerte, explicó que se sentía profundamente agradecido con él mismo por no darse por vencido y “estar a la altura de una situación tan desagradable“, hasta que se demostrara su inocencia.

Por Rocío García

Ciudad de México, 14 de junio (La Opinión).- El actor Gonzalo Peña reapareció en sus redes sociales tras las acusaciones que hizo en su contra la actriz y presentadora Daniela Berriel por presunta complicidad en el abuso sexual que sufrió en marzo de 2020 y que denunció públicamente un año más tarde.

A más de un año de haber sido denunciado como posible cómplice en el delito de abuso sexual en contra de la que fuera su novia, Daniela Berriel, el actor de origen español Gonzalo Peña retomó la actividad en su perfil oficial de Instagram, donde compartió un comunicado en el que habló del complicado proceso legal que enfrentó y que lo obligó a mantenerse alejado del ojo público.

“No es fácil lidiar con la situación en la que me vi envuelto. He necesitado, y todavía necesito tiempo para sanar porque realmente ha sido una etapa desafortunada en mi vida“, dijo.

Explicó que, después de tomarse un tiempo, decidió dirigirse a su público para confirmar que las autoridades dictaron una sentencia en la que fue confirmada su inocencia en el caso por abuso sexual a Daniela Berriel que presuntamente cometió Eduardo Ojeda.

“Hace unos meses se me dictó judicialmente inocente de todo de lo que aparentemente era culpable”, compartió Gonzalo Peña.

También agradeció a su familia por no dejarlo ni un momento solo, así como a su equipo legal y a toda la gente que desde el primer día que fue señalado creyeron en él y han estado al pendiente, pero dejó claro que no hablará más de lo sucedido.

“Decido dirigirme a ustedes a través de este comunicado, para dejar clara mi situación. Por respeto a mí, a mi familia y todos los involucrados no volveré a tocar este tema”, añadió .

Finalizó destacando que la situación que vivió quedará como una “parte amarga” de su pasado, “pero siempre con la conciencia tranquila”.

“La vida sigue y yo con ella. A partir de aquí espero vivir cada día con un poco más de optimismo, rodeándome de energía positiva. Me siento tranquilo de que se haya hecho justicia, dicho lo cual decido de una vez por todas cerrar este ciclo”, expresó.

DANIELA BERRIEL DESMIENTE A GONZALO PEÑA

Con un par de publicaciones realizadas a través de las historias de Instagram, Daniela Berriel compartió su opinión sobre el comunicado que publicó Gonzalo Peña, en donde aclaró que el actor fue nombrado inocente debido a que ella le otorgó el perdón para que así declarara a su favor en el caso, pero no porque realmente lo sea.

“Gonzalo Peña se dio a la fuga y le otorgaron dos órdenes de aprehensión. Hizo dos declaraciones, una por escrito y otra por video señalando claramente a mi agresor. Yo le otorgué el perdón porque la fiscalía consideró que su testimonio es útil para un juicio oral en contra de mi agresor, razón por la cual Gonzalo Peña no entro a la cárcel“, escribió.

Y fue tajante en señalar a Peña de su culpabilidad en el delito de violación, pues al omitir lo que sucedía frente a él se convierte en parte del mismo.

“Que no se confunda a que no sea responsable del acto que él cometió. ¿¿¿Justicia??? Justicia no se ha hecho ya que todavía estoy en la espera de una demanda de amparo que llevo alrededor de 9 meses esperando para que se retome el caso en contra de Eduardo Ojeda”, agregó.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE La Opinión. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.