“No al doble discurso”: AMLO emplaza al PRI a definir hoy si seguirá con su moratoria

El Presidente López Obrador enfatizó en que la simulación de los dirigentes es que llaman a una moratoria constitucional y algún Diputado o Senador de estos partidos dice: “no”, por ello urgió a que la oposición se defina.

Ciudad de México, 14 de junio (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a la oposición a definir este martes si procede o no con la moratoria constitucional presentada por la coalición Va por México para bloquear las reformas que el mandatario y su partido Morena propongan.

“Si así están las cosas, ojalá y hoy salgan a ratificar la denuncia o qué han pensado porque ese juego, esa simulación de que los dirigentes dicen moratoria constitucional y algún Diputado o Senador de estos partidos dice: ‘no’. Necesitamos una definición, que hoy nos digan si es así o es como lo dijo [Miguel Ángel Osorio] Chong ayer, para saber. No al doble discurso, no a la hipocresía”, expresó desde su rueda de prensa diaria.

Asimismo, el mandatario federal criticó los mensajes emitidos por los dirigentes nacionales de los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Revolucionario Institucional (PRI):

“Fíjense, ‘es respuesta a la petición ciudadana’. O sea, hicieron una consulta. ¿Les preguntaron a ustedes? A lo mejor yo no me enteré”, cuestionó el Jefe del Ejecutivo federal y después leyó lo dicho por sus opositores: “Los partidos que conformamos la coalición Va por México […] hemos firmado la moratoria constitucional para no aprobar ninguna iniciativa de reforma planteada por Morena y sus aliados”.

“[Firmaron] por esa consulta que les hicieron a ustedes y a todos los mexicanos […] Me llama la atención lo de la petición ciudadana porque no me enteré”, ironizó el Presidente.

Ayer, los senadores Miguel Ángel Osorio Chong, Secretario de Gobernación con Enrique Peña Nieto; y Claudia Ruiz Massieu, expresidenta nacional del PRI, cuestionaron la moratoria constitucional anunciada por la alianza opositora, a la cual pertenecen.

“¿Cuál es el punto específico? Nos pagaron, nos eligieron los ciudadanos para venir aquí a legislar. Legislar quiere decir: aprobar, pero también rechazar lo que no le sirve al país. Y por supuesto, esto pasa por un análisis, por un proceso legislativo, y nosotros estamos comprometidos con ello y lo vamos a hacer”, señaló Osorio Chong.

Por su parte, la Senadora Ruiz Massieu también compartió la postura de su compañero legislador. “No estamos de acuerdo, nosotros somos legisladores electos para eso, no importa quién lo proponga. A partir ahí es tomar una definición de cómo votar en cada tema”, explicó.

La coalición Va por México presentó el jueves pasado “una moratoria constitucional” a fin de impedir que el Presidente Andrés Manuel López Obrador y su partido Morena implementen más reformas constitucionales como la Reforma Electoral.

El gobierno de Morena se ha dedicado a atacar y destruir programas, solo por capricho autoritario. Hoy, la coalición Va por México, firmó el acuerdo de #MoratoriaConstitucional, con la cual hacemos un llamado a la sociedad para juntos defender a nuestra Constitución. pic.twitter.com/S4wrjVsmLX — Marko Cortés (@MarkoCortes) June 9, 2022

La moratoria constitucional firmada por la coalición señala que: durante el tiempo que resta a la LVX Legislatura del Congreso de la Unión, los grupos parlamentarios no aprobarán cualquier iniciativa de reforma, adición o modificación a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Acompañado por los dirigentes nacionales del PRD y PRI, el líder del blanquiazul, Marko Cortés Mendoza, insistió en que la coalición “frente a las violaciones al marco legal del país, ha denunciado que la democracia y la Constitución están en amenaza permanente desde Palacio Nacional”.

En ese sentido, puso como ejemplo la Reforma Electoral propuesta por el Presidente López Obrador, la cual, dijo, amenaza al Instituto Nacional Electoral (INE).

Es respuesta a la petición ciudadana, los partidos que conformamos la coalición #VaPorMéxico hemos firmado la #MoratoriaConstitucional, para no aprobar ninguna iniciativa de reforma planteada por morena y sus aliados. pic.twitter.com/rAqDCjcDyg — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) June 9, 2022

“Que quede bien claro: no permitiremos romper con la autonomía, integración e independencia del INE, ni favorecer la militarización del país que atenta contra la democracia y los derechos humanos”, sostuvo.