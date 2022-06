Va por México es “irracional”; rechazar todo lo que AMLO propone no es el camino: MC

El militante del partido naranja indicó que la “moratoria constitucional” interpuesta por la coalición “Va Por México” es una decisión “desesperada e irracional”, pues lo que necesita el país son alternativas y no la cancelación del debate.

Ciudad de México, 10 de junio (SinEmbargo).– El coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano (MC) en el Senado de la República, Clemente Castañeda, consideró que la decisión de la coalición “Va Por México” de solicitar una “moratoria constitucional” en contra del Presidente Andrés Manuel López Obrador es una medida “desesperada e irracional”.

Este jueves, la alianza entre los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD) anunciaron que emprenderían la anterior estrategia a fin de impedir que el mandatario federal y su partido Morena implementen más reformas constitucionales como la Reforma Electoral.

En respuesta, el militante del partido naranja –que se ha negado a sumarse al bloque opositor– aseguró que la “moratoria constitucional” no ayuda al país. “Los líderes de la oposición no entienden que no se trata de rechazar todo lo que propone el Presidente, sino de construir alternativas a los problemas de las y los mexicanos”, expuso Castañeda.

Declarar moratoria constitucional es una medida desesperada e irracional que en nada le ayuda al país. Los líderes de la oposición no entienden que no se trata de rechazar todo lo que propone el Presidente, sino de construir alternativas a los problemas de las y los mexicanos. — Clemente Castañeda H (@ClementeCH) June 10, 2022

El legislador remarcó que MC se posiciona en contra de cancelar el debate y la deliberación en el Congreso de la Unión, pues consideró que “el Poder Legislativo perderá su sentido si se cancelan la discusión y el debate de los temas públicos de nuestro país”.

La moratoria constitucional firmada por la coalición el jueves señala que: durante el tiempo que resta a la LVX Legislatura del Congreso de la Unión, los grupos parlamentarios no aprobarán cualquier iniciativa de reforma, adición o modificación a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Ayer, Marko Cortés, dirigente nacional del PAN, indicó que la coalición tomó esta decisión para hacer “frente a las violaciones al marco legal del país”.

“Durante el tiempo que resta de esta Legislatura no se aprobará cualquier modificación a la Constitución que atente a la democracia mexicana”, aseguró el panista en conferencia de prensa.

En ese sentido, puso como ejemplo la Reforma Electoral propuesta por el Presidente López Obrador, la cual, dijo, amenaza al Instituto Nacional Electoral (INE).

“Que quede bien claro: no permitiremos romper con la autonomía, integración e independencia del INE, ni favorecer la militarización del país que atenta contra la democracia y los derechos humanos”, sostuvo.

En ese sentido, Cortés Mendoza aseveró que Morena y sus aliados “no sólo han ignorado la opinión y puntos de vista de los legisladores, sino también de los expertos, especialistas, académicos y ciudadanos en general que han participado en los ejercicios de Parlamento Abierto”.

Ante ello, agregó que el Presidente y legisladores han demostrado “una actitud intolerante, de cerrazón y aversión a la deliberación democrática, así como a los procesos constitucionales de discusión y aprobación de leyes y reformas”.