Expertos de la UNAM prevén que sigan altas temperaturas y alertan de consecuencias

Ciudad de México, 14 de junio (SinEmbargo).– Desde 35 hasta más de 45 grados. Estas son las temperaturas en diversos estados del país que hacen evidente lo que científicos ya habían adelantado: en México se registrarán olas de calor en los próximos días con graves consecuencias a la salud. Al momento, las autoridades de Salud han registrado seis muertes y 418 casos de golpes de calor, deshidratación y quemaduras solares.

Científicos del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la Universidad Nacional Autónoma de México (ICAyCC-UNAM) advirtieron en conferencia de prensa este miércoles que el sistema de presión que ha evolucionado en los últimos días y las altas temperaturas –anómalas para el mes de junio en la historia del país– podrían generar no sólo impactos en la salud, sino también un aumento en incendios forestales, impactos en la agricultura, incremento en generación de ozono, picos en el consumo eléctrico y una baja o nula precipitación que asevere así las condiciones de sequía en múltiples regiones.

El científico remarcó que los modelos estadísticos más fuertes apuntan a que a inicios de julio se producirá otra ola de calor de similar magnitud a la actual, aunque admitió que se trata de un “pronóstico atrevido” que no tendrá más certeza hasta finales del mes en curso.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó este miércoles que prevalecerá la tercera onda de calor con temperaturas superiores a 40 grados Celsius en 22 estados de la República, de los cuales las temperaturas más altas se podrán percibir en Sinaloa, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Tan sólo en las últimas 24 horas la temperatura más alta se registró en Hermosillo, Sonora con 39 grados, seguido de Valladolid, Yucatán con 38.4 grados; Torreón en Coahuila con 38.2 grados; Durango capital con 37.4 grados, Villahermosa en Tabasco con 37 grados; Acapulco, Guerrero con 36.6 grados y Arriaga, Chiapas con 36.4 grados.

Debido a las altas temperaturas, la Secretaría de Educación Pública (SEP), junto con autoridades estatales, anunció cambios en el horario escolar de ciertos estados como Nuevo León, Sinaloa, Tamaulipas y Durango.

CONSECUENCIAS DEL CALOR

“La frecuencia de las olas de calor por década ha aumentado”, advirtió por su parte la doctora Graciela Raga, investigadora del ICAyCC-UNAM. “Las condiciones meteorológicas a nivel mundial han ido cambiando en latitudes medias y en los trópicos, también. Lo que podríamos decir es que los eventos extremos de temperatura han ido aumentando en México y las ondas de calor son eventos extremos”.

Entre los factores que disparan la intensidad de la ola de calor, citó la especialista, es la falta de humedad que provoca un suelo seco. Actualmente, el Monitor de Sequía en México de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) muestra a 31 de 32 entidades de la República con algún nivel de sequía, desde “Anormalmente seco” hasta “Sequía extrema”.

“El hecho de que la circulación atmosférica esté dando origen a esta ola de calor, implica que llega más radiación solar a la superficie, por lo tanto hay menos nubosidad y por supuesto que no hay precipitación si no hay humedad. Hay anomalías de humedad bastante importantes (…) en mucha de la región, que entonces no favorece a la precipitación”.