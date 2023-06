Encuesta de Buendía & Márquez: Sheinbaum se despide de la CdMx con 66% de aprobación

Además, el estudio mostró que el 58 por ciento de las y los capitalinos encuestados opinan que la actual Jefa de Gobierno ha sido mejor en comparación de sus dos últimos antecesores: Marcelo Ebrard Casaubón y Miguel Ángel Mancera.

Ciudad de México, 14 de junio (SinEmbargo).- Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, saldrá con altos niveles de aprobación, pues el 66 por ciento de los capitalinos aprueba su gestión, según una encuesta realizada por la empresa Buendía & Márquez para El Universal.

En su informe trimestral, la casa encuestadora señaló que para junio de este año, la mandataria mantendrá el nivel de aprobación por arriba del 60 por ciento desde mayo de 2022.

Con respecto a la satisfacción de la ciudadanía sobre el desempeño de Sheinbaum, el 56 por ciento manifestó su satisfacción, mientras que el 20 por ciento, lo contrario.

De acuerdo con la encuesta de Buendía & Márquez, el 61 por ciento de las personas consideró que el trabajo de Sheinbaum como Jefa de Gobierno fue más de lo que esperaba o lo que esperaba, por otro lado, el 36 por ciento confesó que fue menos de lo que esperaba.

Asimismo, el ejercicio publicado en El Universal preguntó sobre el conocimiento del método de selección de la o el candidato de Morena para la sucesión presidencial, a lo que el 60 por ciento señaló conocer el método, mientras que el porcentaje restante dijo que no lo conocía.

Claudia Sheinbaum mejoró un 27 por ciento; el 59 por ciento consideró que seguiría igual, y apenas el 11 por ciento, que empeoraría. Marcelo Ebrard fue más equilibrado, pues el 17 por ciento mejoraría su opinión si renunciara; el 64 por ciento se quedaría igual; y el 15, empeoraría; Adán Augusto fue nueve, 71 y nueve, respectivamente.

La encuesta publicada en el diario El Universal contó con una metodología consistente en la entrevista a población adulta, a mil 200 hombres como mujeres, de 18 años y más que residen permanentemente en viviendas particulares de la Ciudad de México, entre el 8 y el 11 de junio.

Para llevar a cabo el sondeo, se hicieron entrevistas personales en viviendas con un cuestionario estructurado, el cual fue aplicado por encuestadores en dispositivos electrónicos, esto con el fin de obtener una cobertura representativa a nivel nacional.

El pasado lunes 12 de junio, Claudia Sheinbaum anunció que tomó la decisión de separarse del cargo de Jefa de Gobierno de forma definitiva a partir del próximo 16 de junio, ya que buscará la candidatura presidencial de Morena para las elecciones de 2024, con la finalidad de poder convertirse en la primera mujer Presidenta de México.

“He gobernado con los principios de no robar, no mentir y no traicionar al pueblo. Hasta ahora, las encuestas previas que se han realizado nos colocan en el primer lugar y estoy segura de que seguirá siendo así”, dijo.

En su intervención, recordó que hace un tiempo planteó que no era necesario renunciar a los cargos para participar en la encuesta que definirá quién será la o el abanderado del partido guinda el próximo año, sin embargo, señaló que “el día de ayer, el Consejo Nacional de Morena tomó una decisión” que consideró acertada: pedir como requisito a las y los aspirantes que dejen sus puestos para centrar sus esfuerzos en las campañas.