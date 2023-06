“La mayoría se queda”: AMLO revela que 8 integrantes del Gabinete dejarán sus cargos

Ayer, el Presidente Andrés Manuel López Obrador mantuvo una reunión con los integrantes de su Gabinete legal y ampliado para acordar quiénes sí continuarán en sus cargos, así como quiénes se separarán para participar por alguna candidatura política el próximo año.

Ciudad de México, 14 de junio (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador reveló la mañana de este miércoles que ocho integrantes del Gabinete legal y ampliado le informaron que dejarán sus cargos para poder participar en las elecciones del 2024.

“Sí, ya sé cuándo se van a ir. Algunos, muy pocos, sostuvieron una reunión como de 100 y creo que se van como ocho. Sí, de varios rangos y en distintas fechas“, dijo después de las insistentes preguntas de la prensa.

El mandatario mexicano dio a conocer que la mayoría de quienes conforman su equipo se va a quedar con él hasta que termine el sexenio, por lo que agradeció su apoyo y labor.

“La mayoría se va a quedar, pues la mayoría dijo que se queda al final. Les agradezco mucho. Hay otros que decidieron participar, ya los que conocemos que van a participar para ser los coordinadores de defensa de la transformación, a los que les voy a entregar al estafeta con mucha anticipación para que tengan el liderazgo, y otros que van a participar en procesos electorales federales, locales, y eso también es válido”, aseguró.

-¿Quiénes renunciarían? -se le cuestionó desde Palacio Nacional.

-No, no he visto los cuestionarios, pero son muy pocos y son los que ya ustedes conocen, son los que ya saben, en su momento que van a participar -respondió López Obrador.

Sin embargo, señaló que “en todos los casos hay relevo”, pues “lo que estamos buscando es que sepamos con tiempo” porque todavía existen varias obras y programas pendientes.

“Yo ya tengo ya los nombres para que en su momento” salgan del Gobierno, repitió el Jefe del Ejecutivo federal ante las y los representantes de los medios de comunicación.

Asimismo, sostuvo que ya está preparado para las modificaciones, y aprovechó para destacar que quienes “se van son gentes de primera y los que se quedan también”, sin dar más detalles.

El Presidente de México prefirió no dar los nombres de las personas que saldrán de sus cargos, debido a que pretenden buscar ser candidatas o candidatos y no quiere que lo interpreten como apoyo o destape. “No, van en igualdades de circunstancias a que la gente decida”, subrayó.

La reunión se llevó a cabo desde el medio día de este lunes, aproximadamente, en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, recinto donde diariamente se realiza la conferencia matutina.

Por la mañana, el mandatario adelantó que se reuniría con los integrantes de su Gabinete para “agradecerles mucho por todo lo que están haciendo”. La Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, anunció que ella no dejará el cargo, a pesar de que tuvo dos ofertas de candidaturas, y agradeció al Presidente mantenerla en su puesto.