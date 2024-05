Grupos de extrema derecha piden a Lemus olvidarse de Máynez y pedir voto por Xóchitl

Ciudad de México, 23 de mayo (SinEmbargo).–Agrupaciones e iniciativas de extrema derecha como la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF), Misión Rescate México y Rebelión de la Clase Media así como otras organizaciones ligadas al Partido Acción Nacional (PAN) y a la “Marea Rosa” de Claudio X. González exigieron al candidato de Movimiento Ciudadano en Jalisco, Pablo Lemus, pedir el voto a favor de la candidata presidencial del PRIAN Xóchitl Gálvez Ruiz.

El llamado de estos grupos se da ante el rechazo del candidato presidencial emecista Jorge Álvarez Máynez a declinar a favor de Gálvez Ruiz, y sobre todo ante las coincidencias que han existido dentro de Movimiento Ciudadano en Jalisco para conformar un solo bloque opositor a nivel nacional para hacer frente a Morena. El propio Gobernador emecista Enrique Alfaro fue una de las voces que instó a su dirigencia nacional a respaldar a Gálvez.

El pasado 11 de mayo, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, acusó a Lemus de apoyar aXóchitl Gálvez. En ese sentido, difundió imágenes de un promocional con las fotos de Lemus junto a Xóchitl Gálvez, y un mensaje en grandes letras en que se lee: “Haz algo útil!!! Vota!. Días después, el INE ordenó bajar los espectaculares en Jalisco que promueven el voto a favor del candidato a Gobernador por Movimiento Ciudadano y por la candidata presidencial del PAN-PRI-PRD.

Pese a ello, organizaciones de extrema derecha han insistido en este voto cruzado.

“Pablo Lemus no apoyes a Jorge Álvarez Máynez, pues tú bien sabes que es un aliado de Morena. No es congruente decir que quieras Salvar a Jalisco del autoritarismo si no respaldas a la única opción que puede salvar la democracia en México. No te equivoques y apoya abiertamente a Xóchitl Gálvez, quien representa la única posibilidad para derrotar a Morena”, se lee en un desplegado publicado este jueves en el periódico Mural de Grupo Reforma.