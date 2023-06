AMLO se reunirá mañana con su Gabinete; preguntará quién quiere seguir o buscar cargo

El anuncio de López Obrador llega justo cuando Morena avanza en el proceso interno para entregar la candidatura presidencial rumbo a 2024, algo que moverá algunas piezas claves de su equipo: Marcelo Ebrard Casaubón y Adán Augusto López Hernández. Ambos son abiertos aspirantes y esta semana tienen que presentar sus renuncias para participar en la contienda del partido guinda.

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 12 de junio (SinEmbargo).- Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México, informó este lunes que mañana sostendrá una reunión con todo su Gabinete legal y ampliado, con la finalidad de preguntarle a sus integrantes si se van a quedar en sus funciones hasta que culmine el sexenio o si desean buscar algún cargo de elección popular.

“Mañana voy a tener una reunión con todo el Gabinete, como a las 11, 12, no sé exactamente, pero es una reunión con todo el Gabinete ampliado. Además aprovecho para invitarlos porque a todos se les está invitando, pero no vaya a suceder que alguien no asista o no se entere”, dijo durante su conferencia de prensa matutina.

De acuerdo con el mandatario mexicano, quiere “agradecerles mucho por todo lo que están haciendo, porque primero el pueblo”. “Con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Eso hay que tenerlo claro. No se puede transformar sin el pueblo, no se puede transformar con la oligarquía, no se puede transformar con los medios de información, no se puede transformar con los intelectuales orgánicos. No, no no. Se transforma con el pueblo. El pueblo es el motor del cambio. El pueblo es el que sostiene. A mí me ha sacado a flote la gente, el pueblo”, recordó.

Por ello, López Obrador mencionó que la reunión de mañana es para preguntarles individualmente sus aspiraciones político-electorales, ya que “necesita” saber para realizar los cambios correspondientes en el Gabinete, que según dijo hace unos días, quiere que ya no tenga cambios después de las salidas por el proceso de elección presidencial del próximo año.

“La reunión de mañana es para decirles: ¿quieres continuar para terminar o tienes pensado participar como candidata, como candidato, porque eso también es legítimo, sin embargo, necesito saber porque ya no se pueden estar dando cambios, ya aprovechar para saber quiénes van a estar hasta finales de septiembre del año próximo y quiénes van a participar como candidatos al Congreso o gubernaturas o lo que se tenga que elegir”, aclaró.

“Ya cuando menos saber, o sea, yo voy a estar hasta agosto, hasta octubre, que yo ya vaya también pensando en los relevos porque tenemos que terminar”, agregó.