VIDEO: Britney Spears posa sin ropa en la playa y despierta preocupación de sus fans

Ciudad de México, 23 de mayo (SinEmbargo).– La artista pop Britney Spears volvió a ser tendencia en redes sociales este jueves luego de que ayer compartiera un video en donde aparece totalmente desnuda en una playa, hecho que despertó la preocupación de sus fans.

En su perfil oficial de Instagram, la estadounidense sólo puso el mensaje “¡Hola a mi trasero!”; sin embargo, previamente había puesto una descripción más larga: “¡Levanté mi trasero un poco más alto para tener más trasero! Estoy pensando en ponerme inyecciones en mis pompas para hacerlas más grandes”. Los comentarios de la publicación fueron desactivados por la cantante.

En los últimos años, los videos subidos por la cantante pop se han caracterizado por salir con poca ropa, y bailando alguna coreografía, ya sea de sus propias canciones o de algún otro u otra artista.

Hasta el momento, el video de unos cuantos segundos ya cuenta con más de 20 millones de reproducciones en Instagram, y más de medio millón de likes.

El pasado 12 de mayo de 2022, Britney Spears también publicó varias fotos en Instagram en las que posa desnuda, y de acuerdo con su descripción, se las tomó durante sus vacaciones en México.

Además, el pasado 3 de mayo, Britney Spears y Sam Asghari lograron oficialmente su divorcio. La disolución del matrimonio de la pareja fue formalizada por un Juez del condado de Los Ángeles, casi dos años después de que ambos se casaran.

La pareja presentó documentos judiciales diciendo que habían llegado a un acuerdo sobre la división de sus bienes. Pocos detalles se hicieron públicos, pero ni Spears ni Asghari obtendrán manutención conyugal en el futuro.

Spears y Asghari se separaron en julio, y él solicitó el divorcio en agosto del año pasado. Habían sido pareja sentimental por siete años.

Su matrimonio celebrado en su casa en junio de 2022 frente a invitados como Selena Gomez, Drew Barrymore, Paris Hilton y Madonna fue visto como un hito triunfal en la vida recién recuperada de Spears después de que fuera liberada unos meses antes de la tutela judicial que controló su vida y sus finanzas por más de 13 años.

La pareja se separó poco más de un año después. Spears ha dicho poco públicamente sobre la separación con Asghari.

En una publicación de Instagram, poco después de la solicitud de divorcio, escribió: “No estoy aquí para explicar por qué porque, en realidad, ¡no es asunto de nadie! Pero, honestamente, ¡no podía soportar más el dolor!”.

En sus memorias, The Woman in Me, publicadas dos meses después de que Asghari solicitara el divorcio, Spears habla breve y positivamente de él. Ella describe que la tomó de la mano mientras ella se dirigía a un Juez de forma remota durante una audiencia clave que ayudó a poner fin a su tutela.

Era el tercer matrimonio de Spears. La cantante tiene dos hijos adolescentes con su anterior marido, Kevin Federline, con quien estuvo casada de 2004 a 2007, una época en la que el intenso escrutinio de los medios de comunicación le provocó dificultades emocionales.

Spears también estuvo casada por menos de tres días en 2004 con su amigo de la infancia Jason Alexander, quien intentó colarse en su boda con Asghari, y luego fue condenado por un delito menor de allanamiento de morada y agresión.

Spears conoció y comenzó a salir con Asghari, un modelo y actor, cuando él participó en el video de su canción Slumber Party, de 2016.

La artista argumentó su deseo de casarse con él como una de las razones por las que quería poner fin a su tutela restrictiva, que dijo que lo impedía. Ambos anunciaron su compromiso en septiembre de 2021.

Desde que terminó la tutela, Spears ha publicado música, incluida una colaboración con Elton John en 2022. Pero no se ha presentado en vivo, y dijo que no tiene intención de hacer shows o un nuevo álbum.

–Con información de AP