Ni Vela ni “Chicharito”, Brandon Vázquez es el mexicano con más goles en la MLS

Por Jonathan Dilan López

Ciudad de México, 14 de julio (ASMéxico).- Dos de los mexicanos con más reflectores en la MLS actualmente son Carlos Vela (LAFC) y Javier “Chicharito” Hernández (LA Galaxy). Sin embargo, hay un delantero mexicoamericano que a base de goles y buenas actuaciones ha comenzado a llamar la atención, hablamos de Brandon Vázquez, quien porta los colores de FC Cincinnati.

Vázquez, de 23 años de edad y 1.88 de estatura, nació en San Diego, California pero cuenta también con nacionalidad mexicana. Esta temporada suma 10 goles y cinco asistencias en 19 partidos de MLS disputados y se ha consolidado en el ataque de su equipo. Brandon se ha perdido únicamente un partido de temporada regular este año y maneja mejores números que Vela y “Chicharito”.

Javier Hernández suma siete goles en 18 partidos con LA Galaxy esta campaña, mientras que Carlos Vela tiene seis anotaciones en 17 compromisos con Los Ángeles Football Club. Otro mexicano que levanta reflectores en la MLS es Ronaldo Cisneros, quien suma seis goles con Atlanta United.

A goal so nice you need to see it twice. 🤩

CC: @Brvndonv pic.twitter.com/vBu0drtv5f

— FC Cincinnati (@fccincinnati) July 14, 2022