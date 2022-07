Bale es presentado como refuerzo de lujo del LAFC en la MLS; no vine a pasear, dice

El galés Gareth Bale llegó al LAFC para ayudarlos a levantar el trofeo de la MLS junto al mexicano Carlos Vela y el muro defensivo Giorgio Chiellini.

Por Kike Frías

Los Ángeles, 11 de julio (LaOpinión).- Luego de marcar pauta en Europa y ganar todo lo que le pusieron por delante en el Real Madrid, el siguiente reto del galés Gareth Bale es cumplir con una buena actuación capitaneando a su selección en el Mundial de Catar 2022, pero antes buscará ayudar al LAFC a levantar el tan ansiado trofeo de la MLS que se le ha escapado las últimas temporadas.

Con una gran sonrisa en el rostro, como la que ocultó las últimas tres temporadas en España ante el descontento del Madrid y la afición por su rendimiento, Gareth Bale fue presentado como nueva estrella del LAFC.

“Es un honor increíble estar aquí. Este club es un proyecto increíble”, expresó Gareth Bale.

El delantero de 32 años detalló que tuvo varias conversaciones con los copresidentes del club angelino, Larry Freedman y John Thorrington, antes de tomar la decisión de desembarcar en el fútbol estadounidense con el equipo del “Black & Gold”.

“Luego de conversar con ellos fue muy claro para mí que este era el lugar en el que quería estar (…) No he venido aquí para estar seis o 12 meses, he venido aquí para intentar estar lo máximo posible”, dijo Bale, en unas declaraciones que representan una verdadera declaración de intenciones de ganar importantes títulos.

El galés, toda una estrella consagrada del fútbol mundial, compartirá vestuario con el delantero mexicano Carlos Vela y el recién contratado defensor italiano Giorgio Chiellini. Los Ángeles FC, el mejor equipo actualmente de la MLS dominando con 39 puntos la Conferencia Oeste, tiene muchas opciones de levantar el trofeo que se le ha escapado desde su inicio en el futbol profesional de EU en 2018 (fue fundado cuatro años antes).

“Estoy emocionado por poder jugar con todos y ojalá pueda ayudar a mejorar al equipo (…) nuestra meta es intentar ganar un trofeo y haremos todo lo que podamos para hacerlo”

También tuvo importantes palabras sobre sus nuevos compañeros:

Sobre Carlos Vela: “Lo que ha hecho por este equipo desde que llegó es increíble”

Para Giorgio Chiellini: “Es un gran jugador, un gran profesional y un gran embajador del futbol”

Preguntado por algunos periodistas sobre que su llegada a la MLS se debe a un retiro con los bolsillos llenos, Bale fue enfático: vino a ganar títulos.

“Es una liga que está realmente en crecimiento (…) No creo que ya nadie la vea como una liga para jubilarse. Es realmente física y exigente”, puntualizó.

Bale ya tuvo la oportunidad de ver a sus compañeros jugar el pasado fin de semana cuando el LAFC se impuso de local en el “Clásico de El Tráfico” 3-2 a sus compañeros de ciudad LA Galaxy.

Si se entrena esta semana, es posible que se uniforme oficialmente el próximo domingo 17 de julio en el partido de visitante contra Nashville.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE LA OPINIÓN. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.