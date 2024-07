World Press Photo, el mejor fotoperiodismo llega una vez más al Museo Franz Mayer

“Este año el Museo Franz Mayer celebra 25 años de traer World Press Photo a México, esta exposición cada año nos presenta lo más interesante e innovador de la fotografía periodística alrededor del mundo”, señaló Abraham Villavicencio, Curador en jefe del Museo Franz Mayer.

El Premio World Press Photo del año se otorgó a “Una mujer palestina abraza el cuerpo de su sobrina” de Mohammed Salem que muestra a Inas Abu Maamar con el cuerpo de su sobrina en brazos, quien falleció cuando un misil alcanzó su casa en la Franja de Gaza.

Ciudad de México, 14 de julio (SinEmbargo).- La exposición de fotoperiodismo y fotografía documental más importante, World Press Photo, cumple 25 años de presentarse en el Museo Franz Mayer. Esta exhibición muestra las imágenes más interesantes del año captadas alrededor del mundo, mismas que permiten apreciar los movimientos y preocupaciones en temas como conflictos bélicos, medio ambiente, migración, entre otros.

Abraham Villavicencio, Curador en jefe del Museo Franz Mayer, compartió en entrevista a SinEmbargo que este museo abrió sus puertas en 1986, gracias a la iniciativa del filántropo y coleccionista Franz Mayer, que dejó un gran legado como base para el museo. Además de la colección de Franz Mayer también se pueden encontrar las de Ruth Lechuga, Madame Rostan, Wolfgang Paalen y la de William Spratling. El Museo Franz Mayer está dedicado especialmente a las artes decorativas, al diseño, al arte popular y también a la fotografía.

LO MÁS INNOVADOR E INTERESANTE

“Este año el Museo Franz Mayer celebra 25 años de traer World Press Photo a México, esta exposición cada año nos presenta lo más interesante e innovador de la fotografía periodística alrededor del mundo y para nosotros ha sido toda una hazaña importante tener en un cuarto de siglo las fotos ganadoras en distintas categorías”, señaló Abraham Villavicencio.

World Press Photo 2024 está organizada desde hace tres años en seis regiones: Asia, África, Sudeste asiático y Oceanía, América del Norte, América del Sur y Europa. Estas regiones se abordan en 4 categorías: Fotografía individual, Fotorreportaje, Proyecto a largo plazo y Formato abierto.

“Esta exposición nos permite apreciar los cambios que en el pensamiento, en la búsqueda de derechos, en las preocupaciones sociales, ambientales, educativas de distintas temáticas se han tocado en la fotografía en este cuarto de siglo”, destacó el Curador en jefe del Museo Franz Mayer.

World Press Photo cuenta con 24 proyectos ganadores, además de premios especiales del jurado. Abraham Villavicencio explicó que esta exhibición toca cada año los temas más sensibles en el planeta, este año en especial se tocan dos difíciles situaciones, dos conflictos bélicos, el de Ucrania y Rusia -que también ya había sido tocado en la edición anterior- y el conflicto en Medio Oriente en Palestina e Israel.

“La foto del año […] es una fotografía quizá de las más sensibles, de las más dolorosas pero al mismo tiempo que tiene una fuerza, como una propuesta también esperanzadora donde el fotógrafo nos muestra a una mujer que abraza el cuerpo de su sobrina muerta después haber sido alcanzado un campo de refugiados en la Franja de Gaza por los bombardeos de Isarel”, apuntó Abraham acerca de la imagen captada por Mohammed Salem.

Además de la fotografía de Mohammed Salem hay otras 4 más que conforman las ganadoras del año.

Otro proyecto interesante que se presenta en el World Press Photo 2024 es el de Lee-Ann Olwage que cuenta la historia de la demencia en la isla de Madagascar, este ganó en la categoría de Fotorreportaje. De acuerdo con Villavicencio, Lee-Ann Olwage muestra la vida cotidiana de personas que viven con estas dificultades en el bienestar mental y también las carencias que aún se tienen en el siglo XXI para poder integrarlas y comprender.

También destaca el trabajo de Alejandro Cegarra, ganador del proyecto global a largo plazo con su obra “Los dos muros” toca el tema de la migración y su paso por la Republica Mexicana desde Chiapas hasta la frontera norte en busca de mejores condiciones de vida.

Los efectos del cambio climático se hacen presentes en varias fotografías, en especial en América del Sur y el Sureste de Asia y Oceanía.

“Otro proyecto que es muy lindo para el caso de México, Estados Unidos y Canadá, podemos decir que es la contraparte de las migraciones, hay un proyecto que retrata los esfuerzos que distintas comunidades en esos tres países hacen por proteger a la mariposa monarca y que especies animales que no conocen de fronteras humanas migran libremente y que además se han vuelto una preocupación que mueven a las poblaciones en distintas latitudes”, dijo.

¿QUÉ SE MANTIENE Y QUÉ HA CAMBIADO EN WORLD PREES PHOTO?

A lo largo de estos años, la constante de World Press Photo ha sido la preocupación contante, la denuncia, no callar lo que pasa en el mundo, sin embargo, si algo ha cambiado es el tono, destacó Abraham.

“Así cómo pudimos apreciar en ediciones de hace 5 años, 10 años, escenas muy crudas, este año por ejemplo, uno de los criterios que el jurado eligió fue que la sangre no fuera explicita, que la violencia en las fotografías no fuera explicita y no como un acto de censura sino también como un acto de encontrar en el silencio de la fotografía ese pronunciamiento crítico”, señaló el Curador en jefe del Museo Franz Mayer.

Al final, la exposición también busca que los visitante puedan reflexionar acerca de construir futuros mejores.

