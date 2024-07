México extradita a Omar Páez, líder del Cártel de Caborca y sobrino de Caro Quintero

El pasado 10 de julio, un Tribunal federal negó la protección de justicia en el país para Rodrigo Omar Páez Quintero, quien fue señalado como el presunto responsable de reconstruir el legado criminal de su tío al frente del llamado cártel de Caborca.

Ciudad de México, 14 de julio (SinEmbargo).- La Fiscalía General de la República (FGR) anunció este domingo la extradición oficial a Estados Unidos de Rodrigo Omar Páez Quintero, mejor conocido como “El R”, señalado como el presunto líder del Cártel de Caborca y sobrino del exnarcotraficante Rafael Caro Quintero.

“El R” fue requerido por medio de una solicitud formal de la parte de la Corte Federal de Distrito para el Distrito de Arizona, por los delitos de asociación delictuosa y contra la salud.

Según los términos establecidos en el Tratado de Extradición entre ambos países, tras las gestiones de la FGR, las autoridades mexicanas concedieron la extradición del reclamado al Gobierno estadounidense en el Aeropuerto Internacional de Toluca, Estado de México, luego de que el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal en la Ciudad de México rechazara tumbar el acuerdo que concedió su extradición.

#FGR, entregó en extradición al gobierno de #EUA a Rodrigo “P, fugitivo mexicano, requerido por delitos de asociación delictuosa y contra la salud. Entre 2017 y 2019, fue uno de los líderes de una organización en México de tráfico de drogas en Caborca, Sonora. ▶️… pic.twitter.com/6QHviSlX1m — FGR México (@FGRMexico) July 14, 2024

De acuerdo con los reportes, el sobrino del capo buscaba echar atrás la resolución dictada por un Juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Norte, mismo que otorgó su extradición a Estados Unidos el pasado 28 de junio. Esto por ir contra el Artículo 10 Bis de la Ley de Extradición Internacional, que prohibe extraditar a una persona a otro Estado cuando haya razones fundadas para creer que estará en peligro de ser sometida a la tortura o desaparición forzada.

No obstante, el Juez de primera instancia señaló que su argumento resultaba genérico al no explicar de manera concreta y fundada los motivos por lo que se podría demostrar que corría peligro: “De ahí que en la forma en que lo plantea, el peligro al que alude resulta un acto futuro y realización incierta pues no existen elementos que den sustento a sus afirmaciones, por lo que constituyen apreciaciones subjetivas”, señala la sentencia de Brieba de Castro, que en su momento fue ratificada.

#ÚLTIMAHORA Derivado de una operación de seguimiento, fuerzas especiales de la @SEMAR_mx asestaron un nuevo golpe al Cártel de Caborca, con la detención de Rodrigo Omar Páez Quintero, sobrino del capo Rafael Caro Quintero. pic.twitter.com/4mP6LsQppO — Manuel Espino Bucio (@manuelespinob1) April 30, 2023

El pasado 10 de julio, un Tribunal federal negó la protección de justicia en el país para Rodrigo Omar Páez Quintero, quien fue señalado como el presunto responsable de reconstruir el legado criminal de su tío al frente del llamado cártel de Caborca.

Por unanimidad, el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal, con sede en la Ciudad de México, confirmó la resolución judicial dictada por Juan Mateo Brieba de Castro, Juez Sexto de Distrito de Amparo. La decisión del Tribunal se dio a conocer a través de la lista de acuerdo del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), en la que se acredita su extradición hacia EU, así como su ejecución.

Páez Quintero alegó que no debía ser extraditado “porque es un hecho notorio las múltiples violaciones sistemáticas a los derechos humanos que sufren los mexicanos que se encuentran sujetos a proceso penal o cumpliendo una pena de prisión en Estados Unidos”.

Rodrigo Omar Páez Quintero, alias “R”, fue ubicado en un domicilio de la colonia Santa Rita, en el municipio de Zapopan, Jalisco. pic.twitter.com/VG9c7JNmjx — Manuel Espino Bucio (@manuelespinob1) April 30, 2023

“El R” fue solicitado en extradición por el Gobierno de Estados Unidos para ser juzgado por delitos contra la salud y asociación delictuosa, luego de ser detenido el 30 de abril de 2023 por elementos de la Secretaría de Marina (Semar) en Zapopan, Jalisco.

De acuerdo con su expediente judicial, las autoridades estadounidenses cuentan con diversas pruebas en su contra como testimonios de testigos cooperadores y de agentes de la DEA, y conversaciones legalmente intervenidas y grabadas.

Sin embargo, el narcotraficante denunció que las pruebas fueron obtenidas de manera ilegal y que el Gobierno de EU no informó a México la pena de los delitos que se le atribuyen en su territorio.