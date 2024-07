“Es momento de enfriar las cosas”: Biden advierte sobre riesgos de violencia política

Por Will Weissert y Zeke Miller

Washington, 14 de julio (AP) — El Presidente Joe Biden advirtió este domingo sobre los riesgos de la violencia política en Estados Unidos tras el aparente intento de asesinato contra el exmandatario Donald Trump el día anterior, e hizo énfasis en que “es momento de enfriar las cosas”.

En un discurso en cadena nacional desde el Despacho Oval a la hora de mayor audiencia, Biden dijo que las pasiones políticas pueden estar elevadas, pero “nunca debemos caer en la violencia”. El Presidente reconoció las pasiones que hay en un año electoral, y que él y los republicanos ofrecen visiones políticas distintas, pero les suplicó a los estadounidenses hacer un “nuevo compromiso” para resolver sus diferencias de forma pacífica.

Biden habló durante seis minutos en lo que fue su tercer discurso a la nación desde el atentado del sábado, en el que un hombre armado mató a un espectador y causó heridas graves a otros dos. Hizo su advertencia horas después de que el subdirector del FBI, Paul Abbate, dijo que sus agentes han visto mensajes cada vez más violentos en Internet desde el incidente del día previo en el mitin de Trump.

There's no place in America for political violence.

No exceptions.

We cannot allow this kind of violence to be normalized. pic.twitter.com/taupQp1VnB

— Joe Biden (@JoeBiden) July 15, 2024