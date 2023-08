Sheinbaum: Transístmico ve “hacia el futuro”; Ebrard promete subir economía al 5%

Ciudad de México, 14 de agosto (SinEmabrgo).- Las y los precandidatos presidenciales de Morena y el Frente Amplio por México arrancaron esta semana con sus actividades como parte de su gira por la elección interna para designar a sus respectivos coordinadores o coordinadoras y aparecer en la boleta electoral de 2024 por la Presidencia de la República.

De los seis aspirantes de la coalición gobernante, cuatro son de Morena: la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo; el excanciller Marcelo Ebrard Casaubón; el exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández; y el Senador con licencia, Ricardo Monreal Ávila.

Los otros dos aspirantes que contabiliza Morena son los legisladores con licencia Gerardo Fernández Noroña y Manuel Velasco, quienes participan por la alianza con el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), respectivamente.

Por su parte, los aspirantes del Frente Amplio por México son la Senadora Xóchitl Gálvez, el exdiputado Santiago Creel Miranda, el exsecretario de Turismo Enrique de la Madrid y la Senadora Beatriz Paredes.

CORREDOR INTEROCEÁNICO TIENE “VISIÓN A FUTURO”: SHEINBAUM

La única precandidata mujer desde Morena y sus partidos aliados, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que el corredor interoceánico es un proyecto con “visión a futuro” durante el marco de su visita al estado de Oaxaca.

La exmandataria capitalina subió un video a sus redes sociales donde enseñó el momento de su visita a una parte del corredor, uno de los proyectos que actualmente desarrolla el Gobierno federal.

Aseguró que el corredor interocéanico es uno de los proyectos de larga visión para México, sobre todo para el beneficio de la zona sureste de la República.

Al respecto, comentó también que el Ferrocarril Transístmico, el cual va de Salinas Cruz a Coatzacoalcos, será una zona donde se instalarán las industrias manufactureras y de otro tipo, por lo que habrá un incremento “importante de empleos”; además de que será un potencial de desarrollo para el país.

“Por eso siempre decimos que la Cuarta Transformación es el futuro de la Nación, no solamente del presente, sino el futuro”, añadió.

XÓCHITL GÁLVEZ NIEGA FAVORITISMOS EN INTERNA DE OPOSICIÓN

La Senadora Xóchitl Gálvez aseguró ser la aspirante a la Coordinación del Frente Amplio por México que encabeza las encuestas y sin ningún tipo de favoritismo por parte del Partido Acción Nacional (PAN).

“Voy en primer lugar de todas las encuestadoras. Fui la que más firmas sacó, pero eso de ser la favorita, tampoco. No hay favoritos”, dijo.

La exdelegada de Miguel Hidalgo aseguró que su irrupción en el proceso comenzó “de la nada”, y poco a poco ha ido ganando simpatía por militantes del PAN, del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y del Revolucionario Institucional (PRI).

En otro tema, con respecto a la negativa de Movimiento Ciudadano (MC) ha integrarse al Frente Amplio por México, Gálvez dijo que es “poco a poco”.

El pasado 8 de agosto, Jorge Luis Preciado Rodríguez, denunció que la empresa encargada de recolectar las firmas de los aspirantes a la candidatura presidencial del Frente Amplio por México desapareció miles de respaldos suyos, por lo cual acusó que la el proceso interno de la oposición es fraudulento y por lo mismo lo impugnará en tribunales.

“Es clarísimo que la plataforma es absolutamente manipulable y está diseñada para que haga la voluntad de Marko (Cortés) y haga la voluntad de Alito (Alejandro Moreno Cárdenas), entonces no se puede seguir en un proceso que es absolutamente fraudulento. No tengo nada en contra de los precandidatos, lo que estoy diciendo es que el proceso en si está totalmente manipulado, es una farsa, una simulación a la que no me voy a prestar”, declaró Preciado Rodríguez a Los Periodistas, programa que se transmite en el canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire.